Liam Gallagher kannte seine Tochter Molly nicht

Montag, 17. Juni 2019 13:52 Uhr

Liam Gallaghers Tochter Molly Moorish-Gallagher hat jetzt offenbart, dass sie keinen Groll gegen ihren Vater hegt, den sie zwanzig Jahre lang nicht kannte.

Der Rocker gab letztes Jahr bekannt, dass er Molly noch nie getroffen hatte. Seine Tochter wurde geboren, nachdem er seine damalige Frau Patsy Kensit mit Lisa Moorish betrogen hatte.

Das zufällige Treffen zwischen ihm und Molly kam erst zustande, als sich die 21-jährige ihren Halbbrüdern vorstellte, als sie zufällig im selben Club feierten. Liam erklärte sich dann bereit Molly kennenzulernen, nachdem beide im Februar 2018 die gleiche Brit-Awards-Party besucht hatten, sich aber nicht gesehen hatten.

Liam Gallagher und Molly trafen sich im Mai dieses Jahres zum ersten Mal in einem Pub in Highgate im Norden von London. Dort brachen dann beide wohl in Tränen aus, als er ihr sagte: „Ich bin so stolz auf dich.“

Quelle: instagram.com

„Ich bin nicht sauer“

Molly Moorish Gallagher gab jetzt in einem Interview mit ihrem Vater und den Halbbrüdern Lennon und Gene zu, dass sie mit dem Ergebnis zufrieden sei. Sie erklärte dem „Sunday Times Magazine“: „Ich bin nicht wütend. Eigentlich bin ich dankbar, dass ich mit meiner Mutter aufgewachsen bin und damit wie mein Leben war.“ Sie fügte hinzu: „Ich wäre nicht die, der ich jetzt bin. Alles sollte so passieren, wie es passieren sollte. Wir haben zueinander gefunden und ich bin froh, ihn jetzt zu haben“.

Liam hat seiner Tochter sogar einen Song geschrieben, „Now That I’ve Found You“, der auf seinem zweiten Soloalbum erscheinen wird, das im September erscheinen soll.