Musik Liam Gallagher verblüfft Fans mit Ankündigung, Oasis würden Fan-Favoriten nicht spielen

Noel and Liam Gallagher - The Royal Albert Hall 2003 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2025, 18:00 Uhr

Liam Gallagher hat die Oasis-Fans verblüfft, als er behauptete, dass die Britpop-Legenden ‚Acquiesce‘ nicht in ihre Setlist für die „Oasis Live ’25 Tour“ aufnehmen werden.

Frontmann Liam und Gitarrist Noel Gallagher werden am Dienstag (3. Juni) zum ersten Mal seit 16 Jahren bei den Proben für ihre anstehende Tour wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Die Konzertreihe wird am 4. Juli in Cardiff starten.

Als Antwort auf einen Fan auf X bestätigte Liam: „Ja, Rasta D, ich bin am Dienstag da, um sie umzuhauen.“ Liam hat auch die Fragen der Fans beantwortet, welche Songs von der Band gespielt werden. Er bestätigte, dass ‚Rock N Roll Star‘ gespielt wird.

‚Acquiesce‘, das Liam bei seinen Solo-Shows mit weiblichen Background-Sängerinnen performte, schaffte es jedoch nicht in die engere Auswahl. Ein Fan fragte: „Wirst du mit Noel bei den Gigs im Heaton Park für uns Liam ‚Acquiesce‘ singen?“ Darauf antwortete Liam: „Das steht nicht auf der Liste, tut mir leid.“ Enttäuschte Fans stimmten ein: „Das könnt ihr uns nicht antun.“ Ein anderer schrieb: „Bring das besser in Ordnung, Liam, sonst habt ihr eine Menge enttäuschter Fans, wenn das nicht ins Set kommt. Wonderwall kann dafür weg.“ Liam Gallagher ist allerdings dafür bekannt, seine Follower gerne mal ins Boxhorn zu jagen. Fans sollten also alles, was er auf X schreibt, mit Vorsicht zu genießen.