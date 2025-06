Musik Liam Gallagher will, dass Oasis auf ewig Bestand hat

Liam Gallagher of Oasis - GETTY - 2004 Glastonbury Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.06.2025, 14:00 Uhr

Der Sänger wünscht sich, dass seine Band nicht noch einmal auseinander gerissen wird.

Liam Gallagher wünscht sich für Oasis das ewige Leben.

Der ‚Live Forever‘-Interpret wird in wenigen Wochen endlich wieder mit seinem Bruder Noel Gallagher auf der Bühne stehen. Für die britische Band ist es die erste Tour seit 16 Jahren, das Auftaktkonzert ist für den 4. Juli in Cardiff geplant. Obwohl die Auftritte als Abschiedstournee deklariert wurden, hat Liam offenbar andere Pläne für die Britpop-Legenden. Auf X, ehemals Twitter, antwortete der Musiker auf die Frage eines Fans, ob es etwas besseres gebe als eine Oasis-Reunion: „Ja, zusammen zu bleiben.“

Dass die öffentlichkeitswirksamen Auseinandersetzungen der Gallagher-Brüder im Nachhinein eine ziemliche Zeitverschwendung waren, hatte Liam bereits vor einer Weile in einem Post auf Social Media zugegeben. Auf die Frage eines Users, wie es sich anfühle wieder mit Noel gemeinsam Musik zu machen, schrieb der Oasis-Frontmann: „Weißt du, es ist spirituell, aber ich kann nicht umhin über all diese verschwendeten Jahre nachzudenken, was für eine Verschwendung von kostbarer Zeit.“ Oasis waren 2009 nach einer Prügelei zwischen den beiden Brüdern im Backstage-Bereich des Festivals ‚Rock en Seine‘ getrennte Wege gegangen. Das Comeback der Band gilt seit seiner Ankündigung als eines der aufregendsten Musikevents des Jahrzehnts.