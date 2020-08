17.08.2020 23:26 Uhr

Liam Hemsworth hat nach Miley Cyrus sein Leben umgekrempelt

Liam Hemsworth lebt ein Jahr nach seiner Trennung von Miley Cyrus "ein völlig anderes Leben".

Die beiden Stars lernten sich 2010 bei den Dreharbeiten von ‚Mit Dir an meiner Seite‘ kennen und lieben. Im Jahr 2018 folgte die Hochzeit, doch nach knapp zwei Jahren Ehe bestätigte der 30-jährige Schauspieler im August vergangenen Jahres die Trennung von Miley.

Nach der Trennung an einem besseren Ort

Die Trennung nahm er wohl zum Anlass, um seinen Lebensstil zu ändern und soll sich nun „an einem besseren Ort“ befinden. Ein Insider plaudert gegenüber ‚E! News‘ aus: „Liam ist froh, dass er weitergezogen ist und jetzt ein völlig anderes Leben führt. Die Art und Weise, wie die Dinge zwischen ihnen endeten, passte [ihm] nicht gut, und er war traurig über all das. Er brauchte Zeit, um sich mit dem Ende ihrer Beziehung abzufinden und alles zu verarbeiten.“

Keine zwei Jahre verheiratet

Der ‚Die Tribute von Panem‘-Star und die berühmte Sängerin waren weniger als zwei Jahre verheiratet und der Hollywood-Star hielt es für wichtig, einen Schlussstrich unter ihre Beziehung zu ziehen und so bald wie möglich weiterzumachen. „Er weiß, dass er an einem besseren Ort ist und dass sie sich voneinander entfernen mussten“, so der Insider weiter.

So lernten sie sich kennen

Liam Hemsworth lernte Miley Cyrus bei den Dreharbeiten zu „Mit Dir an meiner Seite“ (2010) kennen. Beiucde waren danach ein Paar, was sich auch besonders gut für die Promotion eines Films macht.

Nach einer vorübergehenden Trennung waren beide seit 2015 wieder liiert. Am 23. Dezember 2018 heiratete das Paar überraschend. Im August 2019 gaben Hemsworth und Cyrus ihre endgültige Trennung bekannt.

