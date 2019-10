Liam Hemsworth hat schon eine Neue!

Nur zwei Monate nach dem Ehe-Aus mit Miley Cyrus (26), schlendert Liam Hemsworth (29) mit einer neuen Frau an seiner Seite durch New York City.

Lang haben die beiden nicht gebraucht, um übereinander hinwegzukommen. Nicht nur Miley Cyrus (26) datet schon wieder fröhlich durch die Weltgeschichte, auch Liam Hemsworth (29) scheint sein Single-Dasein in vollen Zügen zu genießen. Der australische Schauspieler wurde diese Woche Hand in Hand mit einer schönen Blondine im Big Apple von Paparazzi fotografiert.

Gemeinsam spazierte das junge Pärchen durch das angesagte Stadtviertel West Village.

Schauspielerin Maddison Brown ist die Neue?

Bei Liams angeblich neuer Flamme handelt es sich um die australische Schauspielerin Maddison Brown (22), wie „TMZ“ berichtet.

Außer der Haarfarbe scheint sie wenig mit Miley Cyrus gemein zu haben. Allein ihr Look liefert allerdings schon ein ziemliches Gegenprogramm zu Liams Ex. Statt provokativem Rocker-Look in sexy trägt Liams Date ein sehr schlichtes elegantes Outfit. Blau in Schwarz besteht dieses aus einer Jeans, groben Boots, schwarzem Mantel und blauer Bluse.

Die aufstrebende Schauspielerin aus Down Under konnte in Europa noch keine wesentlichen Erfolge feiern. In den USA flimmert sie allerdings seit 2017 in einer Nebenrolle in der Prime Time-Seifenoper „Dynasty“ über die Bildschirme. Mit der Verbindung zu einem Hollywood-Star wie Liam Hemsworth könnten demnächst schon größere Rollenangebote ins Haus fliegen.