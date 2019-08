Liam Hemsworth in „Killerman“: Neue Bilder, deutscher Trailer

Montag, 5. August 2019 22:41 Uhr

Liam Hemsworth ist nun in einem etwas grobkörnig gedrehten Thriller „Killerman“ zu sehen. Dass der 29-Jährige Frauenschwarm und Ehemann von Miley Cyrus in einem mit fast komplett unbekannten Darstellern gedrehten Film mitwirkt, soll wohl vor allem an den Kinokassen einen Schub bringen.

„Killerman“ zeigt was passiert, wenn Männer dumme Sachen mit dem Geld anderer Leute machen. Soweit die Kurzversion.

Die Langversion klingt so: 1,90m-Mann-Hemsworth spielt Moe Diamond, einen Geldwäscher, der in Manhattans Luxusviertel arbeitet. Für den Drogen-Boss Perico (Zlatko Buric) tauscht er zusammen mit Pericos Neffen Skunk (Emory Cohen) Geldscheine gegen Goldbarren und Goldbarren gegen Diamanten ein.

Plötzlich ist das Gedächtnis weg

Ihr Job: zwei Wochen lang jeden Tag zwei Millionen Dollar pro Tag zu waschen. Moes und Skunks Gewinn soll am Ende eine Million Dollar sein. Als ein Deal nach der Warnung eines FBI-Maulwurfs kurzfristig verschoben wird, planen Moe und Skunk einen kühnen Drogendeal auf eigene Faust – mit dem Geld des Paten! Doch bei der spektakulären Verfolgungsjagd passiert ein verhängnisvoller Crash.

Moe kann sich zwar mühsam aus dem Wrack befreien, landet im Krankenhaus, hat aber sein Gedächtnis verloren. Selbst seine schwangere Freundin Lola (Diane Guerrero) wirkt wie eine Fremde.

Moe und Skunk sitzt jetzt nicht nur der korrupte FBI-Agent Bill O’Donnell (John Cenatiempo) im Nacken, auch der Mafiosi Perico ist höchst verärgert über den Alleingang seines Neffen. Bald überschlagen sich die Ereignisse und Moe sieht rot. Ein Rachefeldzug der überaus raffinierten Art beginnt. Beim finalen Showdown im Versteck des Drogen-Kartells wartet eine große Überraschung.

Der Look des grobkörnigen, wie mit antiquierten 16mm-Material gedrehten blutrünstigen Krimis ist definitiv was für Puristen der Siebziger und Achtziger Jahre. Kinostart ist am 8. August.