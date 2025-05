Stars Liam Payne: Der Popstar starb ohne Testament

08.05.2025

Der verstorbene Sänger hinterlässt ein millionenschweres Vermögen - aber kein Testament.

Liam Payne starb, ohne ein Testament zu hinterlassen.

Der Ex-One Direction-Star kam im Oktober im Alter von 31 Jahren ums Leben, nachdem er von einem Hotelbalkon in Buenos Aires gestürzt war. Gerichtsunterlagen zeigen nun, dass er ein Vermögen in Höhe von 28,5 Millionen Pfund hinterlässt. Das entspricht umgerechnet 33,6 Millionen Euro. Der Nettowert beläuft sich jedoch auf 24.279.728 Pfund (umgerechnet rund 28,6 Millionen Euro), nachdem Schulden und andere Ausgaben beglichen wurden.

Gerichtsunterlagen belegen, dass Cheryl Tweedy – Liams ehemalige Partnerin und Mutter seines achtjährigen Sohnes Bear – als Nachlassverwalterin eingesetzt wurde. Die Sängerin, die von 2016 bis 2018 mit dem Popstar liiert war, ist somit rechtlich verantwortlich für Liams Geld, Eigentum und Besitz. Auch Richard Bray, ein Anwalt aus der Musikbranche, wurde als einer der Verwalter seines Nachlasses benannt.

Obwohl das Duo für die Verwaltung des Vermögens verantwortlich ist, dürfen sie es derzeit noch nicht verteilen. Toxikologische Untersuchungen ergaben, dass sich an seinem Todestag Spuren von Kokain, Alkohol und einem verschreibungspflichtigen Antidepressivum in Liams Körper befanden. Eine Obduktion kam zu dem Schluss, dass der Sänger an mehreren Verletzungen sowie inneren und äußeren Blutungen gestorben war.

Seine früheren Bandkollegen – Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles und Louis Tomlinson – veröffentlichten nach Liams Tod ein emotionales Statement, in dem sie zugaben, „völlig erschüttert über die Nachricht“ zu sein. „Mit der Zeit – und wenn alle dazu bereit sind – wird es mehr zu sagen geben. Aber im Moment brauchen wir Zeit zum Trauern und um diesen Verlust unseres Bruders, den wir sehr geliebt haben, zu verarbeiten“, schrieben die ehemaligen Boyband-Mitglieder.