Stars Liam Payne: DJ Fat Tony wollte ihm mit seinen ‚Dämonen‘ helfen

Fat Tony December 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2025, 17:00 Uhr

DJ Fat Tony versuchte, Liam Payne bei seinen „Dämonen“ zu helfen.

Der 59-jährige Musiker – der seit 18 Jahren nüchtern ist – war „am Boden zerstört“, als sein Freund im vergangenen Oktober im Alter von 31 Jahren starb, nachdem er vom Balkon seines Hotelzimmers in Argentinien gestürzt war. Ein toxikologischer Bericht ergab später, dass der ehemalige One Direction-Star zum Zeitpunkt des Vorfalls Kokain, Alkohol und Antidepressiva im Blut hatte.

Tony war mit dem Musiker befreundet und verbrachte viele „großartige Zeiten“ mit Liam, als dieser nüchtern war. Der DJ tat auch alles in seiner Macht stehende, um seinen Freund auf den richtigen Weg zu bringen. Er sagte dem ‚Times Magazine‘: „Ich habe versucht, Liam Payne bei seinen Dämonen zu helfen. Er war unglaublich – ein wirklich enger Freund. Es gab so viele großartige Momente, in denen er clean und nüchtern war. Aber nicht jeder schafft es.“

Noch immer ist DJ Fat Tony nicht über den Schock hinweg, seinen Freund auf so dramatische Weise verloren zu haben. Die Art, wie Liam starb, belastet Tony sehr, wie er erklärte: „Es ist wirklich tragisch, was passiert ist – der Sturz vom Balkon. Ich bin davon zutiefst erschüttert.“ Dass Sucht ein großes Problem in der Musikbranche ist, weiß er aber selbst nur zu gut: „Die Leute sehen es oft als problematischer an, nüchtern und clean zu sein, als betrunken und high. Sie unterstützen dich auf dem Weg zu Alkohol und Drogen – aber nicht auf dem Weg zur Nüchternheit.“

Auf dem Höhepunkt seiner eigenen Sucht war Tony völlig „erschöpft“ vom Leben und begann sogar, seine eigene Beerdigung zu planen. „Ich habe 28 Jahre lang Drogen konsumiert und missbraucht. Es war ein sehr schmaler Grat zwischen Überleben und Tod. Das Einzige, worauf ich mich gefreut habe, war, meine eigene Beerdigung zu planen. Ich war erschöpft vom Leben, erschöpft vom Konsum.

Eines Nachts dachte ich: ‚Ich kann das nicht mehr.‘ Ich habe mir Hilfe geholt.“