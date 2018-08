Liam Payne: Ist Insta-Star Maya Henry seine Neue?

Sonntag, 12. August 2018 15:50 Uhr

Liam Payne hat sich nach der Trennung von Cheryl Cole offenbar schnell mit einer Neuen getröstet. Der 24-jährige One-Direction-Sänger wurde jetzt nämlich mit dem 18-jährigen, amerikanischen Instagram-Star Maya Henry gesichtet, die damit 17 Jahre jünger ist als Cheryl. Das Paar traf sich letzte Woche angeblich heimlich in einem exklusiven Hotel in London und zwar nur für wenige Stunden. Die beiden wurden aber bereits im letzten Monat am Comer See gesehen. Später feierten sie auf einer Luxusyacht in Cannes. Da geht doch was!

Die Nachricht von der angeblichen Affäre kommt nur sechs Wochen nachdem Liam seine Trennung von Sängerin Cheryl bekannt gab. Die beiden Musiker haben den gemeinsamen einjährigen Sohn Bear. Ein Freund erzählte der „Sun“ jetzt: „Liam und Maya verstehen sich gut und sie ist ein atemberaubendes Mädchen.“ Weiter heißt es: „Sie haben sich ein paar Mal geküsst und aber sie wollen sich Zeit lassen. Sie werden sich noch mal verabreden, aber sie sind beide sicherlich noch nicht bereit für eine ernsthafte Beziehung.“ Payne würde sich im Moment nur auf seine Arbeit konzentrieren und vor allem auch seinem kleinen Sohn sehr viel Aufmerksamkeit, trotz Trennung, schenken.

Cheryl werden die News einer Affäre mit einem hübschen, blutjungen Instagram-Girl aber sicher auf den Magen schlagen…

Quelle: instagram.com

Wer ist Maya Henry?

Maya Henry ist mit 80.000 Followern und einer eigenen YouTube-Reality-Show bereits eine Berühmtheit in den sozialen Netzwerken. Das kann man vor allem an „Kleinigkeiten“ wie dieser hier erkennen: Zu ihrem 15. Geburtstag mit 400 Gästen wurden von ihren stinkreichen Eltern angeblich mehr als 6 Millionen Dollar ausgegeben. Rapper Pitbull und Sänger Nick Jonas traten da auf, Maya trug zwei teure Designerkleider und die Geburtstagstorte bestand aus sechs Etagen. Den (von 150 Leuten geplanten) Abend dokumentierte fototechnisch übrigens der ehemalige Haus- und Hoffotograf der US-Ex-First Lady Michelle Obama.

Der Bruder der Instagram-Schönheit, Model Thomas Jnr. (18), der im Juni neben Naomi Campbell sein Catwalk-Debüt gab, soll übrigens Liam seiner Schwester vorgestellt haben. Am 2. August postete Maya ein Foto in einem knappen Bikini, während sie in einem Spa-Pool des Bulgari-Hotels in London posierte. Darunter schrieb sie: „Hot Summer“. Es hagelte 10.000 Likes – und Liam wollte wohl ein echtes Like vergeben, denn der 24-Jährige checkte am nächsten Tag in das 5-Sterne-Hotel ein, angeblich für ein normales Treffen – wer es glaubt… (SV)

Quelle: instagram.com