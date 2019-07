Liam Payne kuschelt mit Stella Maxwell

Mittwoch, 17. Juli 2019 20:19 Uhr

Seitdem sich One-Direction-Star Liam Payne (25) von Cheryl Cole (36) getrennt hat, genießt er sein Single-Leben in vollen Zügen. Dabei datet er aktuell ein Model nach dem anderern. Laut seinem neusten Instagram-Post ist nun Supermodel Stella Maxwell (29) an der Reihe.

Rund zweieinhalb Jahre lang war der britische Sänger Liam Payne mit Sängerin Cheryl Cole zusammen. 2017 trennte sich der 25-jährige von seiner rund zehn Jahre älteren Freundin, da er sich zunächst auf seine Solo-Karriere konzentrieren wollte. Nebenbei hat der Ex-One Direction-Star nun offenbar ein Model nach dem anderen am laufen.

Zuletzt versuchte er angeblich sein Glück mit dem legendären Topmodel Naomi Campbell (49) die ganze 24 Jahre älter als er selbst ist. Doch daraus wurde offensichtlich auch nichts. Im April beendeten die beiden ihr Verhältnis – trotz gutem Sex.

Quelle: instagram.com

Gestern postete der 25-jährige jedenfalls ein süßes Foto auf Instagram auf dem er uns seine neuste Flamme Stella Maxwell präsentiert. Der „Victorias Secret Engel“ ist wie ihre Vorgängerinnen ebenfalls ein erfolgreiches Model. Allerdings ist sie mit ihren 29 Jahren zumindest ansatzweise in dem Alter ihres neuen Lovers. Auf dem Foto kuscheln die beiden Arm in Arm. Dazu schrieb der Brite „Ich bin so froh wieder mit ihr zu arbeiten. Bald ist es soweit“.

Daten sich die beiden schon seit Mai?

Woran die beiden Turteltauben konkret arbeiten verheimlichte er seinen Followern jedoch. Vor einer Woche postete der 25-jährige allerdings schon ein Foto mit Stella und Model Winnie Harlow (24) an seiner Seite. Die drei befanden sich bei einem Shooting des Designer-Labels „Hugo Boss„.

Quelle: instagram.com

Schon seit Mai kursieren Liebesgerüchte um Liam und das britische Model. Damals wurden die beiden zusammen im Berliner Nobelrestaurant „Grill Royal“ gesehen. Hoffentlich bricht der Frauenschwarm bald nicht das nächste Model-Herz.