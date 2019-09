Liam Payne über seine Neue: „Sie ist großartig“

Liam Paynes neue Freundin Maya Henry hilft ihm dabei, sich zu „enstpannen“ und ein normaleres Leben zu führen. Der 26-jährige Sänger betont, es laufe sehr gut zwischen ihm und dem Model. Nun verriet er in einem Interview mit der ‚KISS Breakfast Show‘, Maya habe ihn dazu inspiriert, sich nicht zu viele Gedanken über bestimmte Dinge zu machen, beispielsweise seinen Ruhm und die Tatsache, dass er in der Öffentlichkeit von Fans fotografiert wird.

„Sie ist großartig… es kam in meinem Leben irgendwie dazu, dass ich dachte, sch*** drauf. Es ist es nicht Wert, mein Glück dafür zu opfern. Wenn jemand ein Foto macht, dann wird er es tun. Der Unterschied bei ihr ist, sie ist so entspannt, dass es mir dabei hilft, in einer Situation entspannt zu sein… Es war ziemlich schön, einfach raus zu gehen“, so der Sänger. „Ich habe es hinbekommen, viel mehr von London zu erforschen, als jemals zuvor in meinem Leben, was ziemlich viel Spaß gemacht hat. Mein Leben war kürzlich ziemlich normal, was eine Pause bedeutete. Es ist gut. Ich genieße es momentan.“

Quelle: instagram.com

Er hat einen zweijährigen Sohn

Zuvor hatte Payne eine Beziehung mit der früheren Girls Aloud-Sängerin Cheryl Tweedy geführt, mit der er den zweijährigen Sohn Bear großzieht. Ihr Star-Status in Kombination mit seinem One Direction-Ruhm hatte allerdings dazu geführt, dass sich viel Aufmerksamkeit auf das Paar konzentrierte. Die 19-jährige Maya Henry lernte Liam kurz nach seiner Trennung von Cheryl bei einem Gala-Abendessen von Dolce & Gabbana in Tremezzo am Comer See kennen. Anschließend waren die beiden auf einer Party an Bord einer Luxus-Jacht im südfranzösischen Cannes gesichtet worden.

Die Dinge scheinen also wieder bergauf zu gehen für den Star, dessen neue Single ‚Stack It Up‘ aus der berühmten Feder von Kumpel und Superstar Ed Sheeran stammt.