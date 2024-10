Der verstorbene One-Direction-Star Liam Payne erlebte eine besondere Liebesgeschichte mit Popstar Cheryl Cole, der Mutter seines einzigen Kindes. Der Sänger war gerade mal 14 Jahre alt, als er sie zum ersten Mal traf.

Freunde, Weggefährten und Familie von One-Direction-Star Liam Payne (1993-2024) reagieren geschockt auf den Tod des 31-Jährigen. Paynes erst siebenjähriger Sohn Bear muss jetzt ohne seinen Vater aufwachsen. Das Kind stammt aus Paynes Beziehung mit Popstar Cheryl Cole (41). Die zwei Musiker verband eine mehr als ungewöhnliche Liebesgeschichte.

Zum ersten Mal haben sich Cole und der nun verstorbene Payne bei der Musik-Castingshow "The X Factor" in die Augen geblickt. Payne bewarb sich im Jahr 2008, als er erst 14 Jahre alt war. Cole, die zu diesem Zeitpunkt mit dem Fußballer Ashley Cole (43) verheiratet war, gehörte zur Jury der Castingshow.

Payne trällerte in der Fernsehshow "Fly Me to the Moon" von Frank Sinatra (1915-1998), und zwinkerte Jury-Mitglied Cole zu, während er sang. Die erklärte im Anschluss über ihren späteren Partner: "Ich finde dich wirklich süß, du hast Charisma und du hast mir frech zugezwinkert."

Liam Payne schied im Anschluss bei "The X Factor" aus. Doch zwei Jahre später kehrte er zur Sendung zurück. Cole war zu diesem Zeitpunkt immer noch Jury-Mitglied. Die Boyband One Direction ging aus dieser zweiten Teilnahme aus der Castingshow hervor. Aber erst einige Jahre später sollte aus Payne und Cole tatsächlich ein Paar werden.

Im Jahr 2016 kursierten Gerüchte, dass Girls-Aloud-Mitglied Cole und One-Direction-Sänger Payne ein Paar sein sollen. So teilte Payne Anfang März einige Bilder der Sängerin auf seinem Instagram-Profil. Im Mai folgte dann die Bestätigung. In Cannes gab das Paar mit einem Altersunterschied von zehn Jahren sein Red-Carpet-Debüt.

Und nur ein Jahr später, am 25. März 2017, erblickte dann auch schon Sohn Bear das Licht der Welt. "Ich bin unglaublich glücklich, unseren neuen kleinen Jungen auf der Welt willkommen zu heißen", schrieb Payne damals auf Instagram.

Doch wenig später zerbrach die Liebe. Schon im Juli 2018 gaben sie ihre Trennung bekannt. "Cheryl und ich sind traurig, bekannt geben zu müssen, dass wir getrennte Wege gehen werden. Es war eine schwere Entscheidung für uns, die wir treffen mussten", verkündete Payne in den sozialen Netzwerken.

Cheryl and I are sad to announce that we are going our separate ways. It's been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together.

— Liam (@LiamPayne) July 1, 2018