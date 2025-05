Musik Libertines-Drummer Gary Powell wünscht sich ein Biopic über die Band

The Libertines drummer Gary Powell - FAMOUS - Live Odyssey VIP Launch - The Stables Market Camden - BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.05.2025, 10:00 Uhr

Der Schlagzeuger ist sich sicher, dass die wahre Geschichte der Rockgruppe Kinozuschauer begeistern würde.

Gary Powell wünscht sich ein Biopic über The Libertines, in dem er von Denzel Washington gespielt wird.

Der 55-jährige Drummer und seine Bandmitglieder Pete Doherty, Carl Barat und John Hassall gelten seit der Veröffentlichung ihrer Debüt-LP ‚Up the Bracket‘ im Jahr 2002 als eine der chaotischsten Indie-Bands Großbritanniens. Die Geschichte der Rockgruppe ist eng verwoben mit dem turbulenten Leben ihres Frontsängers Doherty, der unter anderem einst mit Supermodel Kate Moss zusammen war, wegen Raubes im Gefängnis saß und viele Jahre lang mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte. Nicht zuletzt deshalb ist sich Gary sicher, dass ein biografischer Film über die Libertines mindestens so interessant wäre wie ‚Bohemian Rhapsody‘ über Queen oder ‚Rocket Man‘ über das Leben von Elton John.

Um sicherzustellen, dass die Qualität des Films stimmt, wünscht sich der Schlagzeuger von niemand Geringerem als Denzel Washington verkörpert zu werden. Im Interview mit ‚Contact Music‘ erzählte Gary bei einer Veranstaltung in London: „Das würde die Leute interessieren, insbesondere die Liebesgeschichte zwischen Pete und Carl. Aber auch die ganze Dynamik zwischen uns Vieren, ich glaube nicht, dass es viele Bands gibt, bei denen die Leute sich so sehr auf die Gruppe als Ganzes fokussieren. Aber fragt mich nicht, was damals passiert ist! […] Ich weiß, dass Denzel Washington mich spielen könnte.“