„Bachelor“-Liebe: Nur ein Trick der Psychologie?

Glomex

23.08.2021 07:00 Uhr

Beim „Der Bachelor“ ist es für die Zuschauer oftmals unverständlich, warum sich die Kandidatinnen in der Reality-TV-Show so schnell in den Rosenkavalier verlieben. Vor Ort scheinen die Gefühle jedoch echt zu sein und komplett verrückt zu spielen. Ist dies nur ein Trick der Psychologie? Details in unserem Video.

