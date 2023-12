Landkrimi, The Taste, Mario Barth, … TV-Tipps am Mittwoch Der Tod eines Bergbauern mit vielen Feinden beschäftigt die Ermittler im „Landkrimi: Steirerwut“ (Das Erste). Das Motto bei „The Taste“ (Sat.1) lautet „Der Nikolaus war da!“ und in „Vergiftete Wahrheit“ (arte) deckt Mark Ruffalo als Anwalt einen Umweltskandal auf.