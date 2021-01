04.01.2021 22:20 Uhr

„Liebe ist unberechenbar“: Michael Gwisdek in seiner letzten Rolle

In der romantischen Komödie "Liebe ist unberechenbar" spielt der erst kürzlich verstorbene Michael Gwisdek den Vaster von Heino Ferch. Der erinnert sch daran, wie die Zusammenarbeit mit dem Berliner Original war.

Gegensätze ziehen sich an. Dass dieses naturwissenschaftliche Phänomen auch in der Liebe auftritt, erleben Heino Ferch und Tanja Wedhorn als Hauptdarstellerduo in „Liebe ist unberechenbar“. Die gefeierten Fernsehstars zeigen in der romantischen Komödie unterschiedliche

Facetten ihres Könnens.

Während Ferch als menschenscheuer Forscher den Gegenpol zu seinem wortgewandten Titelhelden aus der „Allmen“-Krimireihe verkörpert, spielt seine Filmpartnerin – wie als Ärztin ohne Doktortitel in dem beliebten Rügen-Medical „Praxis mit Meerblick“ – eine starke Frauenfigur, die zunächst unterschätzt wird, sich aber auf ihre selbstbewusste Art behauptet.

„Ein Entertainer durch und durch“

Wie erlebten Heino Ferch und Tanja Wedhorn ihren berühmten im September 2020 verstorbenen Kollegen Michael Gwisdek?

Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn sagte in einer Mitteilung des Senders: „Michael war ein Entertainer durch und durch. Er stieg morgens aus dem Auto und hat uns bis Drehschluss sowohl vor als auch hinter der Kamera unterhalten. Auf seine pointierte ureigene Gwisdek-Art hat er entweder sehr skurrile und wahnsinnig lustige Geschichten aus seinem Leben erzählt oder er war vor der Kamera so komisch, trocken und gut, dass wir lachen mussten … Ich bin unendlich dankbar, dass ich Michael noch kennenlernen durfte und mit ihm gearbeitet habe.“

„Ein großartiger Komödiant“

Heino Ferch erklärte: „Ich habe mit Micha über die Jahre so einige Filme gedreht. Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod, von dem ich während unserer Dreharbeiten natürlich überhaupt nichts geahnt habe, kam sehr überraschend. Die Zeit, die wir letzten Sommer gemeinsam verbracht haben, empfinde ich als ein großes Geschenk. Ich habe Michael als einen großartigen Komödianten und Kollegen erlebt, mit sehr viel Humor und unheimlich viel Esprit. Es ist ein sehr großer Verlust, dass er nicht mehr unter uns lebt.“

Gedreht wurde vom Anfang August bis Anfang September 2019 in Berlin. Zu sehen ist der Film nun endlich am 15. Januar im Ersten.

Ab Mittwoch, 13. Januar 2021, 20:15 Uhr Online First in der ARD Mediathek.