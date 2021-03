„Liebe meines Lebens“: Jasmin und Willi Herren haben sich getrennt

02.03.2021 12:00 Uhr

Das Ehepaar Jasmin und Willi Herren hat sie erneut getrennt. Das Liebes-Aus gab sie am Dienstag in einem tränenreichen Social-Media-Post bekannt.

Jasmin (42) und Willi Herren (45) haben sich getrennt. „Ich hätte nie gedacht, dass es so kommt! Willi und ich sind wohl auf, aber unsere Ehe ist beendet! Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es ist schlimm genug….“, schreibt sie am Dienstag auf ihrer Instagram-Seite. Zu einem weinenden Emoji lässt sie ihren Ex außerdem wissen: „Ich liebe Dich und werde das immer tun.“ Dazu postete sie ein Foto des Ex-Paares, auf dem sie, auf seinem Schoss sitzend ihm einen Kuss auf die Stirn drückt. „Leb‘ wohl! Liebe meines Lebens….“ ist außerdem auf dem Bild zu lesen.

Die beiden Mallorca-Sänger Jasmin Jennewein und Willi Herren heirateten 2018. Nachdem sich die beiden nach ihrer „Sommerhaus der Stars“-Teilnahme Ende 2019 getrennt hatten, erfolgte Anfang 2020 das große Liebes-Comeback: „Wir können euch mit Freude und Liebe sagen: Jasmin & Willi gibt es wieder“, schrieben der Partysänger und seine Angetraute damals zu einem gemeinsamen Bild auf ihren Instagram-Accounts.

Willi Herren bei „Promis unter Palmen“

Vor drei Wochen war bekannt geworden, dass Willie Herren in der Sat.1-Realityshow „Promis unter Palmen“ dabei sein wird. Die Dreharbeiten in Thailand sollen inzwischen abgeschlossen sein. Auch diese Promis gingen vor Ort ins Rennen um die goldene Kokosnuss sowie die 100.000-Euro-Siegprämie: Giulia Siegel (46), Melanie Müller (32), Elena Miras (28), Emmy Russ (21), Kate Merlan (33) Patricia Blanco (50), Chris Töpperwien (46), Prinz Marcus von Anhalt (54), Henrik Stoltenberg (24), Katy Bähm (28) und Calvin Kleinen (28). Der genaue Starttermin im Frühjahr steht noch nicht fest.