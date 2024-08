Zum 25. Hochzeitstag „Liebe meines Lebens“: Patrick Dempsey ehrt Ehefrau Jillian

Patrick Dempsey und Jillian Dempsey feierten am Mittwoch (31. Juli) ihren 25. Hochzeitstag. (the/spot)

SpotOn News | 01.08.2024, 11:06 Uhr

Patrick Dempsey und seine Frau Jillian sind seit 25 Jahren verheiratet. Ihren besonderen Hochzeitstag feierten die beiden mit süßen Liebeserklärungen an den jeweils anderen auf Instagram.

"Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey (58) und seine Ehefrau Jillian Dempsey (58) haben am Mittwoch (31. Juli) einen ganz besonderen Hochzeitstag gefeiert – seit 25 Jahren sind die beiden verheiratet. Auf Instagram hat der "Sexiest Man Alive" seiner Partnerin zu diesem Anlass eine emotionale Liebeserklärung hinterlassen. Zu einem Hochzeitsfoto von 1999 blickt Dempsey in die Vergangenheit: "25 Jahre, es fühlt sich wie gestern an! Ich komme nicht damit klar, wie schnell die Zeit vergangen ist."

"Ich bin dankbar, für alles was du bist"

Weiter schreibt er an seine Ehefrau gerichtet: "Das Leben wäre nicht das gleiche ohne dich, deine Vision, deine Freundlichkeit, dein Mitgefühl, deine Liebe, deine Sexualität, deine Intelligenz, deine Wärme, deine Freundschaft, deine Weisheit. Die Liebe meines Lebens, ich bin wirklich dankbar für alles, was du tust und wer du bist. Du bist eine unglaubliche Mutter, Ehefrau, Freundin und Partnerin, Jillian."

Seine Frau teilte auf ihrem Instagram-Kanal das gleiche Foto und fügte noch einen Polaroid-Schnappschuss von Patrick Dempsey bei ihrem ersten Date hinzu. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum 25., Baby! Vintage-Momente, die man schätzen kann. Ich liebe dich und unsere wunderbaren Kinder", schreibt die dreifache Mutter. Zudem sei sie begeistert, dass sie es zusammen zu einer wirklich großen Nummer auf einer Hallmark-Karte geschafft hätten. Bei Hallmark Card handelt es sich um den größten Hersteller und Vertreiber von Grußkarten in den USA.

Der Schauspieler traf die gelernte Hairstylistin und Visagistin Ende der 90er Jahre, als er zufällig an ihrem Salon vorbeikam. "Ich wusste sofort, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, dass sie die Richtige für mich ist", schwärmte er unlängst im Gespräch mit dem "People"-Magazin. "Ich blickte durch den Raum und als ich sie gesehen habe, war ich vollkommen überwältigt."

Zwei Jahre später gaben sie sich 1999 das Jawort. Die drei gemeinsamen Kinder, die 22-jährige Talula und die 17-jährigen Zwillinge Sullivan und Darby, machten ihr Liebesglück perfekt. Nach einer kurzen Ehekrise im Jahr 2015 sind die Dempseys heute wieder unzertrennlich.