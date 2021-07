„Liebe meines Lebens“: Schauspielerin Jessica Schwarz hat geheiratet

Jessica Schwarz ist unter der Haube! (eee/spot)

28.07.2021 22:31 Uhr

Frohe Neuigkeiten bei Jessica Schwarz: Die Schauspielerin hat ihrem Freund Louis das Jawort gegeben. Ein erstes Hochzeitsfoto hat sie bei Instagram geteilt.

Jessica Schwarz (44) ist unter der Haube. Die Schauspielerin hat vor wenigen Tagen ihren Freund Louis geheiratet. Das hat sie jetzt auf Instagram verkündet. „Es war an der Zeit, der größten Liebe meines Lebens ‚Ja‘ zu sagen. 24/7 Danke, für den schönen Tag und die längsten Nächte meines Lebens“, schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das Braut und Bräutigam bei einem innigen Kuss zeigt.

Schwarz trug ein schlichtes, bodenlanges Satinkleid ganz in Weiß und mit einem tiefen V-Ausschnitt. Ihre brünetten Haare waren zu leichten Wellen frisiert und hinten locker hochgesteckt. In einer Hand hält sie einen mittelgroßen Brautstrauß. Ihr Ehemann Louis präsentierte sich an seinem großen Tag im klassischen Anzug mit Weste und Fliege.

Die Stars gratulieren

Zahlreiche Stars und Schauspielkollegen ließen es sich nicht nehmen, dem frischgebackenen Ehepaar zu gratulieren. „Herzlichen Glückwunsch. Bravooooo“, kommentiert etwa Matthias Schweighöfer (40). Einige Herz-Emojis gab es außerdem von Alec Völkel (49) und Nazan Eckes (45). „Herzlichen Glückwunsch Euch beiden“, schreibt Jochen Schropp (42).

Im Oktober 2019 trennte sich Jessica Schwarz von ihrem Langzeitpartner Markus Selikovsky (43). Im März 2020 gab die Schauspielerin schließlich bekannt, einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Mit ihrem Louis eröffnete sie im März 2021 ein Glamping-Hotel in Portugal, wo das Paar seit Sommer 2020 auch lebt.