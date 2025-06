Stars Sabrina Carpenter, Daniel Radcliffe und weitere Stars unterstützen LGBTQ+-Community in eindringlichem Brief Sabrina Carpenter, Daniel Radcliffe und andere haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie LGBTQ+-Programme zur Suizidprävention von Jugendlichen unterstützen. Die beiden Stars haben sich über 100 großen Hollywood-Namen – darunter Ariana Grande, Pedro Pascal und Jamie Lee Curtis – angeschlossen, die die Regierung von US-Präsident Donald Trump für ihre Vorschläge kritisieren, die Finanzierung solcher […]