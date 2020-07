Liebes-Comeback: Scott Disick und Sofia Richie sind wieder zusammen

Scott Disick und Sofia Richie sind wieder ein Paar.

Erst im Mai beendete das Paar nach zweieinhalb Jahren seine Romanze. Doch nun bändeln die Stars offenbar wieder miteinander an.

„Sie verbringen eine romantische Zeit zusammen. Sie sind wieder zusammen“, verrät ein Insider dem „Us Weekly“-Magazin. Die Zeit getrennt voneinander habe vor allem Scott dafür genutzt, um an sich selbst zu arbeiten.

Quelle: instagram.com

Scott ist viel ruhiger

„Sofia wollte, dass Scott die Probleme überwindet, die er hat und Scott wollte einen größeren Fokus auf sich selbst und seine Familie statt auf irgendeine Art von romantischer Beziehung legen“, fügt ein zweiter Vertrauter hinzu. Zusammen mit seiner Ex-Partnerin Kourtney Kardashian zieht der Reality-Darsteller die Kinder Mason (10), Penelope (8) und Reign (5) groß.

Quelle: instagram.com

Nun sei er wieder dazu bereit, sich anderen Personen zu öffnen. „Scott ist seit dem letzten Monat viel ruhiger und aufgeschlossener gegenüber Menschen außerhalb seiner Familie. Welche Probleme auch immer zwischen Sofia und Scott zu Beginn der Pandemie auftauchten: Sie sind inzwischen weniger geworden und Scott ist wieder an einem Ort angelangt, an dem sich Sofia wohl dabei fühlt, in seiner Nähe und in seinem Leben zu sein.“ (Bang)