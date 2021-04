Liebes-Hammer: Bachelor Niko Griesert und Michèle offiziell ein Paar

"Bachelor": Mimi ahnt, dass da was zwischen Niko und Michèle ist!

23.04.2021 16:37 Uhr

Na endlich! Nach ewigem Hin und Her sind Bachelor Niko Griesert und die zweitplatzierte Michèle de Roos endlich ein Paar. Wir verraten die Details.

Was lange währt, wird endlich gut! Niko Griesert hatte keine leichte Zeit bei „Der Bachelor“. Erst wählt er die falsche Kandidatin ins Finale, schmeißt sie raus, holt eine andere Kandidatin zurück und entscheidet sich zum Schluss dann doch für die Falsche. Die Zuschauer sind entsetzt. Und auch die Kandidatinnen nehmen den 30-Jährigen beim großen Talk nach der Show mit Frauke Ludowig ganz schön in die Mangel. Knapp einen Monat nach dem spektakulären Finale ist das Liebes-Chaos nun allerdings vorbei: Niko und Michèle sind offiziell ein Paar!

„Ich hatte mich immer gefragt, wie es wäre, hätten wir uns vor der Show getroffen“

Auf Instagram teilt Niko ein Bild und beim Anblick wird deutlich: Da geht definitiv mehr! In der Caption bestätigt er dann die Gerüchte, die bereits seit Wochen im Umlauf waren. Der 30-Jährige schreibt: „Ohne Kameras, ohne Mikrofone, einfach echt. Wir haben uns die Zeit genommen, uns ohne all diese Dinge kennenzulernen. Wie echt ist es? Wie harmonieren wir im Alltag? Passt es wirklich? Und es passt verdammt gut!

Du bist stark, wenn ich schwach bin. Bist mutig, wenn ich Zweifel habe. Du hast immer zu mir gehalten. Egal was war, was ist oder was kommen wird. Du hast mir den Rücken gestärkt, Verständnis gezeigt und mir dein Herz geschenkt. Ich hatte mich immer gefragt, wie es wäre, hätten wir uns vor der Show getroffen. Jetzt weiß ich es!“

„Verliebt bis über beide Ohren

Zeitgleich verkündet auch Michèle die frohe Botschaft. Sie teilt ebenfalls einen Turtel-Schnappschuss auf dem sich die beiden verleibt in die Augen schauen. Dazu schreibt sie: „Ich habe auf jemanden gewartet, der mich als Ganzes liebt, so wie ich bin. Der sich die Zeit nimmt mich kennenzulernen und zu verstehen. Der Teil meiner kleinen chaotischen Welt sein will und auch möchte, dass ich Teil seiner bin. Der mich wissen lässt, dass er an mich denkt, sich um mich sorgt und auf mich Acht gibt. Der mich fordert und dazu inspiriert, mich selbst zu reflektieren und immer weiter an mir zu arbeiten. Ich habe auf jemanden gewartet, der nicht nur am Anfang aufmerksam und respektvoll ist, sondern besonders dann, wenn es schwierig wird. Der sich zu mir bekennt und an mich glaubt. Immer und immer wieder. Der nicht perfekt ist, sondern einfach nur echt. Nämlich jemanden, der Liebe wie „nach Hause kommen“ anfühlen lässt. Jetzt weiß ich, dass ich dich gefunden habe.“

So reagieren die Fans

Fans und Follower haben darauf natürlich längst gewartet. Immerhin gab es in den letzten Wochen definitiv einige Indizien, dass Niko und Michèle sich nach der Show wieder angenähert haben. Ihre Freude teilen sie unter den Postings. Eine Userin schreib: „Na endlich!“, eine andere „Wow ihr passt so gut zusammen! Viel Glück euch!“ Die zahlreichen positiven Kommentare beweisen auch, dass die Fans trotz des ganzen Hin und Hers hinter den beiden stehen. So schreibt eine Followerin: Feier ich irgendwie – scheiss drauf was alle sage! Recht hat sie!

Was wohl Bachelor-Gewinnerin Mimi dazu sagt?

Eine, die vom Liebesglück der beiden vermutlich weniger begeistert sein dürfte, ist Mimi. Im großen Bachelor-Finale entschied sich Niko damals für die 26-Jährige. Nur 24 Stunden später serviert er sie allerdings wieder ab. Der Grund? Konkurrentin Michèle! Kein schönes Gefühl. Wie sich nun zeigt, scheint das allerdings die einzig richtige Entscheidung gewesen zu sein, denn wie es aussieht hat Bachelor Niko in Michèle nun endlich die große Liebe gefunden. Ende gut, alles gut! (AB)