Stars Liebesaus mit Laura Marie Geissler: Jimi Blue Ochsenknecht verrät Trennungsgrund

Bang Showbiz | 01.04.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspieler äußert sich zum Beziehungsaus mit seiner Ex-Freundin.

Jimi Blue Ochsenknecht spricht über seine Trennung von Laura Marie Geissler.

Im April 2022 machte der Schauspieler die Beziehung mit der Rennfahrerin öffentlich. Im vergangenen Sommer tauchten dann erste Trennungsgerüchte auf. Anfang 2025 bestätigte Jimis Ex Yeliz Koc das Liebesaus. Im Interview mit ‚Bunte‘ äußert sich der 33-Jährige nun zu den Hintergründen.

„Unsere Beziehung ist zu Bruch gegangen, weil die ganze Öffentlichkeit auf uns geschaut hat, weil wir so einen unfassbaren Druck von außen bekommen haben“, offenbart er. Doch auch seine Familie macht Jimi verantwortlich. Diese habe in der dritten Staffel der Reality-TV-Show ‚Diese Ochsenknechts‘ „so viele private Dinge öffentlich besprochen – Dinge, die niemanden was angehen“.

Viele Fans gaben Laura Marie Geissler die Schuld am Kontaktabbruch zwischen Jimi und seiner Familie. Doch der Musiker nimmt seine Ex-Freundin in Schutz. „In der Beziehung mit Laura habe ich mich sehr zurückgezogen. Ich hatte kaum Kontakt zu meiner Familie, kaum Kontakt zu meinen Freunden. Von außen mag das so gewirkt haben, als sei sie schuld daran – so war es aber nicht“, betont er.

Laura habe ihn in „einer für mich sehr schwierigen Zeit unterstützt, einen neuen Weg einzuschlagen“. Jimi erklärt: „Den wäre ich auch ohne sie gegangen, vielleicht nur nicht so schnell und so konsequent.“

In dem Interview zeigt sich der TV-Star reumütig, den Kontakt zu seiner Tochter Snow (3) abgebrochen zu haben. Das sei sein „größter Fehler“ gewesen. „Und dann die Art, wie ich mit meiner Familie kommuniziert habe. Ich habe irgendwann komplett zugemacht und dann hat sich das Ganze verhärtet, was schließlich zum Kontaktabbruch geführt hat“, räumt er ein.