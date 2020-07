Liebevolle Geburtstagsgrüße für Hollywood-Star Tom Hanks

Oscarpreisträger Tom Hanks feiert seinen 64. Geburtstag gewohnt selbstironisch mit einem lustigen Video. Und auch seine Promi-Freunde gratulieren ihm mit einigen netten Worten.

Oscarpreisträger Tom Hanks („Forrest Gump“) feierte am Donnerstag (9. Juli) seinen 64. Geburtstag. Seine Ehefrau, die Schauspielerin Rita Wilson (63, „Schlaflos in Seattle“), sowie prominente Kollegen gratulierten Hanks mit einigen liebevollen Worten.

Hanks selbst postete auf seinem Instagram-Account ein kurzes Slow-Motion-Video. Darin springt der Schauspieler nur mit einer Badehose bekleidet über eine Kamera in einen Swimmingpool. „Dieser Windhund ist 64“, kommentiert er das Bild und bezieht sich damit auch auf seinen neuesten Streifen. Das Weltkriegsepos „Greyhound“ ist seit dieser Woche beim Streamingdienst Apple+ zu sehen. Er spielt den Kapitän des amerikanischen Zerstörers USS „Keeling“, der im Zweiten Weltkrieg Jagd auf deutsche U-Boote macht.

Quelle: instagram.com

Seine Ehefrau Rita Wilson fand auf Instagram besonders liebevolle Worte. Die beiden sind seit 1988 verheiratet und haben die gemeinsamen Söhne Chet (29) und Truman (24). „Wir lieben dich so sehr. Du bist unser Anker. Jeder Tag mit dir ist ein Segen“, kommentierte die 63-Jährige ein Bild, auf dem Hanks mit einem glücklichen Lächeln im Gesicht zu sehen ist. Dazu postete sie zwei Zeilen aus dem Beatles-Song „When I’m Sixty-four“. Model Cindy Crawford (54), Sängerin Lana Del Rey (34) und Schauspieler John Stamos (56) gratulierten in den Kommentaren.

Quelle: instagram.com

Schauspielkollegin Charlize Theron (44, „Atomic Blonde“) teilte via Twitter zwei Schnappschüsse mit Hanks und gerät regelrecht ins Schwärmen: „Die wirst für immer mein Held bleiben. Alles Gute zum Geburtstag.“ Dahinter setzte sie zudem ein rotes Herz-Emoji.

You will forever be my hero. Happy birthday @tomhanks ?? pic.twitter.com/X2t6bRjoWD

Auch „Star Trek“-Star George Takei (83) gehört zu den Gratulanten auf Twitter. Er teilte einen Zusammenschnitt mit Videos aus Hanks Leben und schrieb dazu: „Alles Gute zum Geburtstag an den unvergleichlichen Tom Hanks.“

Happy birthday to the inimitable @TomHanks! Friends, what is your favorite Tom Hanks film? pic.twitter.com/et38xrzZ87

— George Takei (@GeorgeTakei) July 9, 2020