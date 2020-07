Samstag, 18. Juli 2020 14:56 Uhr

Liebevoller Post: Sängerin Pink gratuliert Ehemann Carey Hart

US-Sängerin Pink gratuliert ihrem Ehemann, Carey Hart, mit einem alten Foto und einer bezaubernden Liebeserklärung zum 45. Geburtstag.

Carey Hart feierte am Freitag seinen 45. Geburtstag. Sängerin Pink (40) gratulierte ihrem Ehemann mit einem nostalgischen Instagram-Post. „Alles Gute zum Geburtstag, Carey. Ich erinnere mich noch an deinen 27. Geburtstag. Du bist jetzt viel cooler“, schreibt die zweifache Mutter zu einem alten Schwarz-Weiß-Bild des Paares. Und weiter: „Ich hoffe, dieses Jahr ist dein glücklichstes. Du verdienst das Beste, deine Kinder verehren dich und ich bin (fast) jeden Tag dankbar für dich.“

Das Bild zeigt die beiden wohl an Harts 27. Geburtstag im Jahr 2002 – und damit am ersten von seinen Geburtstagen, den das Paar gemeinsam verbrachte. Im August 2001 hatten sie sich kennengelernt. Damals hätte wohl kaum jemand gedacht, was noch auf die beiden zukommen würde: Eine Trennung im Jahr 2003, die Hochzeit 2006, eine erneute Trennung zwei Jahre später. 19 turbulente Jahre und zwei Kinder – Willow (9) und Jameson (3) – später sind die beiden offenbar glücklicher denn je.

Quelle: instagram.com

(ncz/spot)