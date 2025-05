Stars Liev Schreiber: Er spricht über den ‚tiefgreifendsten Moment‘ mit seiner Transgender-Tochter Kai

Liev Schreiber - October 2019 - Famous - Nordstrom Store Opening BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2025, 11:00 Uhr

Liev Schreiber verriet, dass er den „tiefgreifendsten Moment“ mit seiner transsexuellen Tochter Kai erlebte, als sie ihre Familie darum bat, ihre Pronomen zu ändern.

Der Schauspieler hat mit seiner Ex-Partnerin Naomi Watts das 16-jährige Model Kai und sagte, dass es „keine große Sache“ für ihn gewesen sei, als sein Nachwuchs um die Änderung bat.

Der Star erzählte in einem Interview mit ‚Variety‘: „Kai war immer Kai. Aber ich glaube, der tiefgreifendste Moment war, als sie uns darum bat, ihre Pronomen zu ändern. Ehrlich gesagt, ist es für mich keine große Sache gewesen, einfach weil Kai schon so lange feminin war.“ Über seine Tochter fügte Schreiber hinzu: „Kai ist eine echte Kämpferin. Es ist wichtig, dass sie sagt: ‚Hey, ich bin trans‘ und ‚Schaut mich an‘.“ Kai wird am Freitagabend (9. Mai) zusammen mit ihrem berühmten Vater an einer Spendenaktion in New York City teilnehmen, um Geld für das Ali Forney Center zu sammeln. Das Ali Forney Center ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die obdachlosen LGBTQ-Jugendlichen Unterkunft und Unterstützung bietet.