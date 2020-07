Lifestyle-Marke: Macht Victoria Beckham Gwyneth Paltrow Konkurrenz?

Victoria Beckham soll derzeit an einer eigenen Lifestyle-Marke für den US-Markt arbeiten. Ihre Wohlfühlprodukte könnten damit Gwyneth Paltrows Lifestyle-Imperium Konkurrenz machen.

Victoria Beckham (46) plant laut einem Bericht der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ eine eigene Lifestyle-Marke, die sie auf dem US-Markt etablieren möchte. Laut „The Sun“ hat die Britin bereits die Erlaubnis erhalten, Schönheits- und Wohlfühlprodukte dort launchen zu dürfen. Unter „Victoria Beckham“ und ihren Initialen „VB“ soll die Marke an den Start gehen und eine Auswahl an Ölen, Cremes und Kerzen bieten.

Jede Menge Konkurrenz für Gwyneth Paltrow

Die Designerin, im September 2006 gründete Beckham ihr eigenes Label, könnte damit zur Konkurrentin von Schauspielerin und Unternehmerin Gwyneth Paltrow (47, „Iron Man“) werden. Diese hat mit ihrem 2008 gegründeten Online-Shop „Goop“, der auf Basis eines Newsletters entstand, ein Imperium geschaffen. Vor einigen Monaten sorgte ihre neueste Duftkerze – „This Smells Like My Vagina“ – für einen gelungenen Marketing-Gag. Ihr neuestes Produkt: Eine Kerze namens „This Smells Like My Orgasm“ (auf Deutsch: „Das riecht wie mein Orgasmus“).

Und noch eine prominente Konkurrentin drängt auf den Lifestyle-Markt: In der vergangenen Woche launchte die walisische Oscarpreisträgerin Catherine Zeta-Jones (50, „Ocean’s 12“) ihre eigene Lifestyle-Marke namens „Casa Zeta-Jones“. Laut der Homepage stehen unter anderem Bettwäsche, Kissen, Dekoartikel und Freizeitkleidung, aber auch „Traditionelle Walisische Liebeslöffel“ (verzierte Holzlöffel) zum Verkauf. Künftig soll es auch Make-up, Küchengeräte, Kaffee und vegane Schuhe geben, wie „Mail Online“ weiter meldet.

(jom/spot)