„Like Me – I’m Famous“: Diese zehn „berühmten“ Kandidaten sind dabei

Die neue RTL-Show "Like Me - I'm Famous" vereint das Beste aus zwei Trash-Welten: So kommen für das TV-Format Promis aus "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und Flirt-Sendungen wie "Bachelor in Paradise" oder "Love Island" zusammen.

Seit dem 10. Juni verbringen zehn Promis aus bekannten Trash-TV-Formaten Zeit in einer abgeschirmten Villa in NRW. Der Grund: Die neue RTL-Show „Like Me – I’m Famous“, in der sich die Kandidaten gegenseitig Sympathiepunkte geben sollen. Wann die Sendung an den Start gehen soll, ist noch nicht bekannt, gewiss scheint aber, dass es dort heiß hergehen könnte. Die Show mutet wie ein Mix aus „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und „Big Brother“ an und bietet viel Stoff für Zicken-Kriege und Techtelmechtel aller Art.

Dschungelcamp meets Datingshow-Sternchen

Mit dabei sind von den zehn Kandidaten allein vier ehemalige Dschungelcamp-Bewohner: Darunter Ex-„Germany’s next Topmodel“-Teilnehmerin Sarah Knappik (33), die auch TV-Erfahrungen bei „Promi Big Brother“ sammeln konnte und sich für den „Playboy“ auszog. Dazu gesellen sich auch Dschungelkönigin und Schlagersängerin Melanie Müller (32) und

„Anwältin der Armen“ Helena „Höllena“ Fürst (46), ebenfalls ehemalige Camp-Kandidatin. Ergänzt wird das Zicken-Trio von Model und Frauenschwarm Aurelio Savina (42), der sich durch seine machohafte Aura bei „Die Bachelorette“ 2014 eine große Karriere im Trash-TV ebnete: darunter „Ich bin ein Star“, „Sommerhaus der Stars“ oder auch „Bachelor in Paradise“.

Die zweite Hälfte der „Like Me – I’m Famous“-Riege beinhaltet die Models Dijana Cvijetic (26) und Yasin Cilingir (28), bekannt durch „Love Island“, Schlager-Star Juana Princess (33, „Das Supertalent“) Ex-„Bachelorette“-Teilnehmer Filip Pavlovic (27), „König von Lloret“ Don Francis (45) und Seriendarsteller Alexander Molz (24, „Köln 50667“).

(dms/spot)