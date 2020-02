Lil Nas X crasht Hochzeit in Disney-World

Lil Nas X hat eine Hochzeit in der Disney-World gecrasht. Der ‚Old Town Road‘-Rapper hat ein Video auf Twitter gepostet, das ihn dabei zeigt, wie er ein frisch verheiratetes Paar in dem Freizeitpark in Florida überrascht.

In dem Clip sieht man den Rapper zur Überraschung aller Anwesenden in den Hochzeitssaal rennen, während sein Song gerade im Hintergrund gespielt wird. Ein Gast kommentiert sein plötzliches Auftauchen: „Was zur Hölle passiert gerade?“

„Ich verliebe mich super schnell“

Ob Lil Nas X nach seinem Überraschungsauftritt weiter mitfeiern durfte, verriet er jedoch nicht. Erst vor kurzem sprach der 20-jährige Hiphop-Star über sein eigenes Liebesleben und verriet, dass er sich „super schnell“ verliebe.

Über seine bisherigen Beziehungen erklärte er: „Ich habe dieses Jahr einige großartige Menschen getroffen. Beziehungen sind hart, denn entweder bin ich am Ende zu beschäftigt oder ich verliebe mich in eine andere Person. Ich verliebe mich super schnell.“ Sein Coming-Out hatte Lil Nas im Juli 2019.

Weder sein Management noch seine Plattenfirma wussten Bescheid, nur seinen Vater rief der Musiker vorher an. Über die Beziehung zu seinem Dad erklärte Lil Nas: „Wir sind uns näher gekommen. Besonders jetzt, denn ich habe nichts mehr zu verstecken. Es war ein Schock für ihn. Es ist immer noch am Anfang. Noch will ich keinen Typen mit nach Hause bringen.“