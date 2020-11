13.11.2020 20:24 Uhr

Lil Nas X veröffentlicht diesen Weihnachtssong

Lil Nas X will Weihnachten erobern. Der Rapper releaste mit "Holiday" heute vielleicht, den Christmas-Song für die anstehenden Feiertage.

Nach Monaten des Wartens meldet sich Lil Nas X (21) endlich mit einer neuen Single zurück. Der junge Überflieger läutete heute mit dem Release von „Holiday“ die musikalische Weihnachtssaison ein.

Wird der Rap-Star mit dem Track an den gigantischen Erfolg seines Welthits „Old Road Town“ aus dem Sommer 2019 anknüpfen können?

Internet-Sensation „Holiday“

Gut möglich, denn „Holiday“ schlug in den sozialen Medien augenblicklich wie eine Bombe ein. Der lässige Song, der inhaltlich relativ wenig mit den Festtagen zu tun hat, trendet heftig auf TikTok, Twitter und YouTube. Innerhalb von sechs Stunden hatte das Video auf YouTube über eine halbe Millionen Klicks.

Ein gigantischer Erfolg für den Grammy-Gewinner schließlich führt er gemeinsam mit dem gefeierten Regisseur Gibson Hazard Regie.

Das over-the-top Video spielt am Heiligabend des Jahres 2220 und begleitet Nas durch seinen futuristischen Nordpol-Workshop, in dem er die Rolle von vier verschiedenen Charakteren übernimmt.

Lil Nas als Fashion-Santa Claus

Neben den Special Effects, begeistert sein außergewöhnlicher Style das Netz einmal wieder. Lil Nas X gilt derzeit als der stylishte Rapper im Business. Er scheut sich nicht vor extravagante Looks mit viel Glitzer, Glanz und Glamour.

In „Holiday“ präsentiert er sich als Fashion-Weihnachtsmann ganz in Silber. Dieser sexy Hood-Santa Claus kommt nicht nur bei den weiblichen Fans sehr gut an. Seit seinem Outing vergangenes Jahr gehört der Newcomer zu den Hotties in der LGBT-Community.

Neues Album fast fertig?

Noch besser würde bei seinen Fans ein erstes Album ankommen. Handelt es sich bei „Holiday“ vielleicht um den großen Startschuss für sein heiß erwartetes Debütalbum?

Ja! Wie sein Label Sony Music verlauten ließ, handelt es sich bei dem von Take A Daytrip und Tay Keith koproduzierte Track wirklich um die erste Single-Auskopplung.

Man darf sich demnach durchaus Hoffnungen machen, dass die LP noch vor Weihnachten erscheint. Bereits im Juli 2019 hatte der Rapper auf Twitter verkündet, dass die LP fast fertig sei und er außerdem an einem Mixtape arbeite. Mit kleinen Videos aus dem Studio bot er einen kleinen Vorgeschmack auf die zu erwartenden Tracks.

Galerie

Live-Konzert auf Roblox

Die Zeit des Wartens verkürzt Lil Nas X seinen Fans mit einem exklusiven Live-Konzert auf der Computerspielplattform Roblox. Der Event besteht aus mehreren Abschnitten und startet in Europa um 1 Uhr nachts am Samstag.

Der Musiker kündigte bereits an, einige seiner Lieblingssongs zu performen. Zusätzlich kommen die Zuschauer natürlich in den Genuss der Erstaufführung seiner neuen Single „Holiday“.

Das ist Lil Nas X

Lil Nas X ist ein mit einem Grammy ausgezeichneter Rapper, Sänger und Songwriter aus Atlanta, Georgia. Er wurde 2019 berühmt, als sein Genre-brechender Hit „Old Town Road“ mit Billy Ray Cyrus zum Hit wurde und die am längsten laufende Nummer 1-Single in der Geschichte der Billboard Hot 100 wurde. Von Billboard als „international anerkanntes Phänomen“ bezeichnet, wurden Lil Nas X und der Diamond-zertifizierte Song mit verschiedenen wichtigen Auszeichnungen aus verschiedenen Bereichen der Musikindustrie gewürdigt, darunter zwei Grammys.

Er war (neben vielen anderen) auf dem Cover des Magazins „Time“ zu sehen, wurde zu einer der 25 einflussreichsten Personen von „Time“ im Internet, zu einer der 21 unter 21-Jährigen von Billboard und wurde auch in die Forbes-Liste 2020 30 unter 30 von Forbes aufgenommen. Nach der Veröffentlichung seiner höchst erfolgreichen EP 7 im Jahr 2019, die die 5x Platin-Single „Panini“ und den Platin-Song „Rodeo“ enthält, arbeitet Lil Nas X derzeit an seinem Debütalbum.