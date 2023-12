Stars Lil Wayne: Klage von Bodyguard wegen Körperverletzung

Lil Wayne - House of Blues in Dallas, Texas on Wednesday May 3, 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2023, 08:00 Uhr

Lil Wayne wird von einem Ex-Bodyguard verklagt, der behauptet, der Rapper habe ihn mit einem Sturmgewehr bedroht und ihm auf den Kopf geschlagen.

Der 41-jährige Rapper soll laut Gerichtsdokumenten den Aufpasser Carlos Christian angegriffen haben, der den Star beschuldigt, ihn während eines Vorfalls in seinem Haus in Hidden Hills, Kalifornien, im Jahr 2021 angegriffen und emotionalen Stress verursacht zu haben. In den Papieren, die ‚The Blast‘ vorliegen, heißt es, dass der Sänger „Körperverletzung gegen den Leibwächter begangen hat, indem er ihm mit der Faust aufs Ohr geschlagen hat, während er eine Waffe in der Hand hielt“.

Es wird auch behauptet, Wayne habe „ein unverschämtes Verhalten an den Tag gelegt, insbesondere ihn unberechenbar bedroht, angegriffen und geschlagen, während er ein halbautomatisches Gewehr in der Hand hielt“. Carlos behauptet laut der Dokumente auch, er habe nach einer Auseinandersetzung mit dem Sänger eine Badezimmertür geöffnet und ihn angeblich mit einem Gewehr vorgefunden.

TMZ hat berichtet, dass Wayne, der als Dwayne Michael Carter Jr. geboren wurde, mit dem Leibwächter in Streit geriet, nachdem er ihn beschuldigt hatte, ein Foto an die Medien weitergegeben zu haben. Carlos behauptet, er habe sofort das Gelände verlassen und die Polizei gerufen – aber Wayne hat die Vorwürfe über einen Sprecher zurückgewiesen und betont, dass er zum Zeitpunkt des angeblichen Angriffs keine Waffe besessen habe. Waynes ehemaliger Bodyguard sagt, er habe infolge des angeblichen Vorfalls eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten und sei gezwungen gewesen, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben.