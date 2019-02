Lil Xan: Der Ex von Noah Cyrus wird Papa

Montag, 18. Februar 2019 16:47 Uhr

Lil Xan wird erstmals Vater. Der 22-jährige Rapper enthüllt auf Instagram, dass seine Freundin Annie Smith ein Kind erwartet. Erst vor fünf Monaten hatte sich Lil von Noah Cyrus getrennt. Die Neuigkeiten verkündete der ‚Watch Me Fall‘-Interpret mit einem süßen Pärchenbild, das die werdenden Eltern in einer zärtlichen Umarmung über den Dächern von Los Angeles zeigt.

„Ich wollte warten, aber ich kann meine Fans einfach nicht im Dunklen lassen. Es ist offiziell: Ich werde Vater“, schreibt er stolz. „Ich liebe euch so sehr und hoffe, dass ihr mich auf diese verrückte Reise begleitet. Ich habe mich noch nie zuvor in meinem Leben glücklicher gefühlt. Ihr alle seid zur Party eingeladen, wenn ich das Geschlecht enthülle, versprochen!“

Quelle: instagram.com

„Ich kann es nicht erwarten“

Außerdem kündigt Lil an, dass seine Fans bald neue Musik zu hören bekommen. „Ich kann es nicht erwarten, der Welt alles zu zeigen, an dem ich gearbeitet habe“, freut er sich. Abschließend richtet der Musiker eine rührende Liebeserklärung an die Mutter seines Kindes:

„Ich liebe dich aus ganzem Herzen. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich liebe dich mehr, als Worte beschreiben können.“