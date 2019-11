Lili Reinhart: Depressionen bestimmten ihr Leben

Lili Reinhart wurde lange von Depressionen beeinflusst. Die ‚Riverdale‘-Darstellerin kämpft schon lange mit der psychischen Krankheit und verriet nun, dass die sich meistens zeigt, wenn sie besonders gestresst ist.

„Depressionen haben mich auf so viele Arten und Weisen beeinflusst. Das ist etwas, was niemals verschwinden wird. Ich habe Depressionen und Angstzustände erlebt. Nicht immer, aber manchmal habe ich das auch jetzt noch. Ich habe Zeiten, in denen ich mich komplett unmotiviert fühle. Ich will nichts machen und stellen mich selbst in Frage. Ich kann mit Stress nicht besonders gut umgehen.“

Die 23-Jährige Lili Reinhart suchte sich dann irgendwann professionelle Hilfe und rechnet der Therapie große Erfolge an. „Einen Therapeuten zu besuchen, hat dafür gesorgt, dass ich mich verstanden fühlte. Mein Ziel war immer, mich ein paar Zentimeter größer zu fühlen, wenn ich aus der Therapie kam. Ich habe dann das Gefühl, mich um ein Problem erleichtert zu haben, weil ich es gelöst habe.“