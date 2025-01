"Suche nach Antworten" Lili Reinhart: Krankheiten machten 2024 „zum schwersten Jahr“

Schauspielerin Lili Reinhart hat gesundheitliche Probleme öffentlich gemacht. Sie beschäftigt eine chronische sowie eine mögliche Autoimmunerkrankung, wie sie auf Social Media und in einem Interview verriet.

"Riverdale"-Star Lili Reinhart (28) hat im vergangenen Jahr mit mehreren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Wie sie in einem Instagram-Post in Verbindung zu einem "Self"-Interview verriet, sei bei ihr eine interstitielle Zystitis festgestellt worden. Dabei handelt es sich um eine chronische Erkrankung, bei der die Blasenwand entzündet oder gereizt ist. Diese Diagnose sowie "die gleichzeitige Suche nach Antworten auf eine rätselhafte Autoimmun-/Entzündungserkrankung machten das Jahr 2024 zum schwersten Jahr meines Lebens", erzählte sie.

Schauspielerin macht Alopezie-Diagnose öffentlich

Zu ihrem Beitrag teilte sie einige Bilder, die ihr letztes Jahr dokumentierten. In einem Text zum ersten Foto schrieb sie, sie befinde sich aufgrund einer eventuellen "Blasen-/Harnwegsinfektion" in einem deutschen Krankenhaus. Weiter teilte sie eine Textnachricht, in der sie von Haarausfall berichtete. Im Interview mit dem "Self"-Magazin erzählte Reinhart, dass sie von einer Dermatologin die Diagnose Alopezie erhielt. Im Rahmen der Behandlung habe ein Arzt ihr geraten, die Pille abzusetzen und schwanger zu werden, ein anderer habe sich angeblich mehr für ihre Schauspielkarriere interessiert.

In einer weiteren Textnachricht aus ihrem Instagram-Post schrieb die Schauspielerin, dass es ihr "elend" gehe und dass ihre Lebensqualität aufgrund ihrer gesundheitlichen Problemen leide. Wegen ihrer Blase habe sie fast nicht mehr aus dem Haus gehen können. Auch auf einem Flug machte sie ihr zu schaffen.

Reinhart verlor ihre Großmutter

Ihre Großmutter habe sie dazu ermutigt, darüber zu sprechen, nachdem diese von den Ärzten trotz Anzeichen einer Krebserkrankung ignoriert worden sei. Bei einem von ihrer Großmutter angeforderten Bluttest sei die Diagnose schließlich gestellt worden, jedoch "hatte der Krebs bereits gestreut". Wie aus dem "Self"-Interview hervorgeht, sei sie nun verstorben.

Reinhart erklärte in ihrem Beitrag, wie wichtig es sei, für sich und seine Gesundheit einzustehen. An ihre Follower appellierte sie: "Lasst nicht zu, dass euch ein Arzt verunsichert oder eure Schmerzen herunterspielt. Ich hoffe, dass sich die Männer und Frauen da draußen, die nach Antworten suchen, auch nur ein bisschen von meiner Erfahrung angesprochen fühlen."

Freund und Mutter halfen ihr

In ihrer Instagram-Story erzählte die Schauspielerin zudem, dass sie es ohne ihren Partner Jack Martin (26) "nie im Leben" hätte bewältigen können. "Es ist nicht leicht, eine chronisch kranke Freundin zu haben – da ich monatelang kaum das Haus verlassen konnte, wegen der Schmerzen nicht laufen konnte und wegen der veränderten Lebensqualität unglaublich deprimiert war", so Reinhart. Martin habe ihr immer Liebe und Unterstützung entgegengebracht. Zudem habe ihre Mutter ihr geholfen, indem sie "jede einzelne elende Textnachricht" beantwortet habe. Ohne sie als "beste Freundin" hätte sie es nicht durch die schwere Zeit geschafft.