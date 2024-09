Freitag stieg der Polterabend Boris Becker heiratet seine Lilian in Portofino Für Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro läuten an diesem Wochenende in Portofino die Hochzeitsglocken. Bereits am Freitagabend stieg dort der Polterabend, jetzt teilte Becker die ersten Hochzeits-Aufnahmen via Instagram.