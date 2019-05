Lilly Becker: Dank dieses einfachen Tricks raucht sie weniger

Sonntag, 19. Mai 2019 10:59 Uhr

Lilly Becker verringerte ihren Zigarettenkonsum. Die 42-Jährige gehört schon seit mehreren Jahren zur Raucherfraktion. Allerdings ist sie keineswegs stolz auf ihr Laster. Mittlerweile hat sie es jedoch geschafft ihr Verlangen nach den Glimmstängeln einzudämmen.

In einem Interview erklärte sie nun, wie ihr das gelungen ist. Vor einigen Jahren verqualmte die Ex von Boris Becker noch eine Schachtel Zigaretten am Tag. Heute sind es nur noch vier bis fünf Kippen, die sie auch niemals in Anwesenheit ihres neunjährigen Sohnes Amadeus raucht.

Sie wünscht sich noch ein Kind

Hinter ihrem deutlich geringeren Nikotinkonsum stecken ein paar ganz simple Tricks, wie sie nun in einem Interview mit ‚Promiflash‘ verraten hat: „Früher habe ich das mit einer Tasse Kaffee gemacht, aber jetzt habe ich dafür keine Zeit. Ich mache Sport oder sage zu mir selbst: ‚Nein, nicht jetzt’“. Angesichts ihrer Zukunftspläne sollte die Niederländerin auch weiterhin auf ihre Gesundheit achten. Schließlich würde sie gerne noch ein Kind bekommen.

Quelle: instagram.com

„Ich möchte gerne noch mal versuchen, innerhalb der nächsten zwei Jahre Mutter zu werden. Und Amadeus möchte ja gerne noch ein Geschwisterchen“, erklärte sie kürzlich im Interview mit der ‚Hamburger Morgenpost‘. Adoption sei jedoch kein Thema. Aktuell gibt es keinen Mann an ihrer Seite und das soll auch erstmal so bleiben. Sie brauche nämlich gerade keinen Mann.