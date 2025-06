Stars Oliver Pocher: Er disst Lilly Becker wegen Geld-Skandal Oliver Pocher kritisierte in seinem Podcast jetzt Lilly Becker und andere Frauen wegen Geldgier. Der Comedian nimmt in seiner Show ‚Die Pochers! Frisch recycelt‘ selten ein Blatt vor den Mund und oft sind auch Showbiz-Kollegen das Ziel seiner verbalen Attacken. Jetzt musste mal wieder Lilly Becker einstecken, die jüngst einen Prozess gegen einen Ex verloren […]