Nach "IBES" noch nichts gehört Lilly Becker hat „noch ein bisschen Liebe“ für Boris

Lilly Becker ist Dschungelkönigin 2025.

SpotOn News | 14.02.2025, 14:58 Uhr

Lilly Becker, die frisch gekrönte Dschungelkönigin, hat seit ihrem Sieg in der Show noch nichts von Boris Becker gehört. Krumm nimmt sie ihm das nicht. Sie habe immer noch "ein bisschen Liebe" für ihn in ihrem Herzen, sagte sie nun.

Seit Sonntagabend ist Lilly Becker (48) Deutschlands neue Dschungelkönigin – von Boris Becker (57) hat sie allerdings noch nichts gehört, wie sie "Bild" verriet.

Übel nimmt sie ihrem Ex die Funkstille aber nicht. Ganz im Gegenteil hatte sie in dem Interview warme Worte für den Mann übrig, den sie 2009 geheiratet hatte und mit dem sie den gemeinsamen Sohn Amadeus hat: "Ich habe immer noch ein bisschen Liebe in meinem Herzen für ihn. Wir hatten eine großartige Zeit zusammen und ich habe ihn sehr geliebt."

Die Gewinnerin der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" geht nicht davon aus, dass sich Becker zwingend bei ihr melden wird: "Vielleicht tut er es noch, vielleicht auch nicht – er muss mir nichts schuldig sein", zitiert das Boulevardblatt sie.

Ihr Freund ist sehr stolz auf Lilly Becker

Ihr aktueller Freund Thorsten Weck, mit dem sie seit 2022 zusammen ist, freute sich dagegen sehr mit der Dschungelkönigin, wie sie berichtet. "Er sagte: 'Wahnsinn, mein Schatz! Super! Ich bin so stolz auf dich. Du hast alles richtig gemacht. Du hast dich nicht verstellt. Genau so bist du.' Das war schön zu hören."

Ein anderer Mann stand nach ihrem "IBES"-Sieg aber ganz oben auf ihrer Prioritätenliste – ihr Sohn Amadeus: "Mein Sohn war für mich das Allerwichtigste, ich hatte drei Wochen lang nicht mit ihm gesprochen. Das war unglaublich schwer." Das Handy hätte sie nach ihrem Sieg 24 Stunden abgeschaltet, "es war einfach zu viel auf einmal."