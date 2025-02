Holt sie die Dschungelkrone? Lilly Becker im Dschungelcamp: Partner Thorsten Weck ist „mega stolz“

Thorsten Weck und Lilly Becker bei einer Veranstaltung im Herbst 2023 in Dubai. (dr/spot)

SpotOn News | 05.02.2025, 12:01 Uhr

Lilly Becker begeistert aktuell im RTL-Dschungelcamp mit ihrer authentischen Art. Ihr Partner Thorsten Weck und auch ihre bereits ausgeschiedenen Dschungel-Mitbewohner zeigen sich begeistert von ihrer Performance. "Ich bin mega stolz auf sie", schwärmt ihr Lebensgefährte.

Lilly Becker (48), die Ex-Frau von Boris Becker (57), schlägt sich in der aktuellen Ausgabe der RTL-Show "Ich bin eine Star – Holt mich hier raus!" bis dato nicht nur wacker. Mit ihrer lockeren und toughen Art eroberte sie in den letzten Tagen viele Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Sympathiepunkte, die sie sich in der Öffentlichkeit auch ein wenig verdienen musste. In der Vergangenheit wurde Lilly Becker teilweise als eher unnahbar wahrgenommen. Nach der Trennung von Boris Becker bisweilen auch leicht mürrisch bis verbittert. Doch davon ist im Dschungel nichts mehr zu spüren.

Das sieht offenbar auch ihr Lebensgefährte, der Sportmanager Thorsten Weck, so. Im Gespräch mit dem Magazin "Gala" äußert er sich zur derzeitigen Dschungel-Performance seiner Liebsten: "Ich bin mega stolz auf sie. Das ist Lilly genau so, wie ich sie kennen- und schätzen gelernt habe, stark und authentisch."

So denken die Dschungel-Mitbewohner über Lilly Becker

Auch ihre bereits ausgeschiedenen Dschungel-Kolleginnen und -Kollegen sind über Lilly voll des Lobes. Jürgen Hingsen (67) schwärmte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news, dass Lilly "wirklich toll" gewesen sei. Er zählt sie klar zum engeren Favoritenkreis für die Dschungelkrone. Für Nina Bott (47) gab es auf die Frage, wer für sie den Sieg am meisten verdient habe, eine kurze sowie klare Antwort: "Lilly Becker." Auch der frisch ausgeschiedene Sam Dylan (33) sieht Lilly Becker als Favoritin, auch wenn er fast allen den Sieg gönne: "Die Zuschauer und Zuschauerinnen werden aber sicherlich Lilly Becker wählen. Sie zieht jede Prüfung durch, sie hat ein gutes Herz."

Lilly Becker und Thorsten Weck sind seit 2022 offiziell ein Paar. Nach ersten Bildern, die die beiden bereits im August 2022 gemeinsam zeigten, machte Becker im Oktober bei einer Charity-Veranstaltung in Berlin die Beziehung dann öffentlich. "Ja, wir sind ein Paar", sagte sie damals der "Bild am Sonntag". Seitdem besuchten Becker und Weck zahlreiche Events gemeinsam. Thorsten Weck ist ein in Deutschland bekannter und etablierter Spielerberater, der über sein Unternehmen zahlreiche Fußballprofis betreut.