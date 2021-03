Lilly Becker sagt nicht Nein zu Sex mit Frauen und One Night Stands!

23.03.2021 09:32 Uhr

Ganz neue Töne von Lilly Becker. Die Ex von Boris Becker könnte sich durchaus vorstellen, mit einer Frau ins Bett zu gehen, das hat sie jetzt zumindest verraten.

Die Ex von Tennisstar Boris Becker trennte sich 2018 von ihrem damaligen Ehemann. Seitdem scheint Lilly Becker noch nicht den Richtigen gefunden zu haben – oder die Richtige?

Ja, zu Sex mit Frauen!

Denn wie die 44-Jährige in einer Instagram-Fragerunde verriet, ist die Vorstellung mit einer Frau im Bett zu liegen für sie nicht so abwegig. Auf die Frage, ob sie zu Sex mit einer Frau Ja sagen würde, antwortete Lilly: „Wir sind wunderschöne Geschöpfe mit einer tiefgründigen Seele, also natürlich.“

Auch eine Beschreibung ihres Traummannes gibt die Mutter eines Sohnes gerne preis: „Ehrlich, treu, er sollte meine Seele lieben, mit mir Quatsch machen, mich die ganze Zeit füttern […] und mit mir guten, tiefgehenden, explosiven Sex haben!“

Auf Dating-Apps aktiv

Als ein Follower sie zu einem Date einlädt, zeigt Lilly ihre Spontaneität: „Ich bin bereit, führ mich einfach aus.“ Dass sie derzeit auf mehreren Dating-Apps aktiv ist, erzählt sie ohne Scham.

Sie sei nur ungern Single, trotzdem suche sie dort nicht zwingend eine feste Beziehung. Auch One-Night-Stands oder Freundschaft-Plus-Beziehungen seien eine Option.