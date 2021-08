Lilly Becker: So sexy sieht ihr angebliches Übergewicht aus

So heiß sieht bei Lilly Becker Übergewicht aus

24.08.2021 18:26 Uhr

Mallorca, Ibiza, Italien: Lilly Becker hat es im Sommerurlaub so richtig krachen lassen. Mitgebracht hat sie zwar keinen Urlaubsflirt, dafür aber angeblich fünf Kilo Übergewicht. Die man aber mit der Lupe suchen muss…

Jeder kennt es: Im meist viel zu kurzen Sommerurlaub lassen wir nur zu gerne mal alle Fünfe gerade sein und werfen alle ernährungstechnischen Vorsätze über Bord. Haben wir uns schließlich verdient! Das dachte sich auch Lilly Becker (45), die Niederländerin machte in den vergangenen Wochen einige beliebte Ferieninseln unsicher.

Nun ist die Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker (53) wieder back in Germany und sieht sich gleich wieder mit der harten Realität konfrontiert. Denn angeblich hat sie als Urlaubs-Souvenier einige ungeliebte Extrakilos mit nach Hause gebracht. Die überschüssigen Pfunde lassen selbst beste Urlaubslaune schnell verfliegen.

Lilly Becker: Ran an den Speck

Auf Instagram verrät Lilly nämlich, passend dazu in Sportklamotten, dass sie nun ganze fünf Kilo mehr auf die Waage bringt. Das sah vor dem Urlaub noch anders aus. Aber kein Grund zur Panik, wofür gibt es schließlich Fitnessgeräte und Laufschuhe? In nur fünf Wochen will sie wieder ihre alte Figur erreichen. Wobei man die Extra-Rundungen nicht wirklich sieht…

„Ich gebe mir fünf Wochen, um wieder ich selbst zu werden. Spinning hilft sehr“, hat das Model jedoch ein klares Ziel vor Augen. Bekanntlich sagen Taten mehr als Worte, denn schon im nächsten Clip radelt die Niederländerin fleißig auf einem Spinning-Rad. Gefolgt von einer Laufeinheit am nächsten Morgen. „Wie sehr ich das vermisst habe“, kommentiert sie. Da sollten die Pfunde ganz schnell purzeln.

Lilly Becker jammert über ihre Pfunde

Lilly Becker: Egal, was andere denken

Ob sie den Lebens-Stil der vergangenen Wochen auch vermisst? Immerhin war die Single-Frau zuletzt viel unterwegs und hat es sich richtig gut gehen lassen. Sonne, Meer und Strand standen auf der Tagesordnung.

Und auch die ein oder andere Zigarette inklusive Schnapsglas, wofür es reichlich Kritik hagelte. Aber gut, man kann es schließlich nicht jedem Recht machen…

Nichts neues an der Männerfront

In Sachen Männern scheint es Lilly dagegen weiterhin ruhig angehen zu lassen. Seit der Trennung von Boris Becker sind inzwischen drei Jahre vergangen, ein neuer Herzensmensch ist nicht in Sicht. Kürzlich verriet die Mama von Amadeus (11), dass das mit dem Daten gar nicht so einfach sei. Trotz heruntergeschraubter Ansprüche!

Obwohl sie schon Augen und Ohren in Richtung eines neuen Partners offen hält, will es nicht so richtig klappen. Dabei seien Aussehen, Status und Charakter (fast) egal. „Solange er atmet, nett und auch ein Vater ist. Alles andere ist Bonus!“ Klingt eigentlich nicht so unmöglich…(TP)