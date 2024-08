Keine Einladung? Lilly Becker: Sohn Amadeus wusste bisher nichts von Boris‘ Hochzeit

Boris Becker will bald zum dritten Mal heiraten. (ncz/spot)

SpotOn News | 21.08.2024, 11:44 Uhr

Bei Boris Beckers bevorstehender Hochzeit in Italien sind offenbar nicht alle Familienmitglieder zum Feiern eingeladen. Wie seine Ex-Frau Lilly Becker nun enthüllt, habe der gemeinsame Sohn Amadeus nichts von der Hochzeit gewusst. Da ist er offenbar nicht der einzige.

Boris Becker (56) will Berichten zufolge im September noch einmal vor den Traualtar treten und im italienischen Portofino seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro (33) heiraten. Die Gästeliste sieht offenbar etwas anders aus als erwartet. So soll Beckers jüngster Sohn Amadeus (14) etwa nicht mit dabei sein. Und auch weitere Familienmitglieder haben angeblich keine Einladung erhalten.

Keine Einladung für Amadeus Becker?

Beckers Ex-Ehefrau Lilly Becker (48) und Mutter von Amadeus erklärte dem Magazin "Bunte", dass ihr Sohn nichts von der Hochzeit gewusst habe. Der 14-Jährige verbrachte gerade mit seinem Vater und seinen Brüdern, Noah (30) und Elias (24), einen Urlaub in Portugal, wie die Tennis-Legende auf Instagram zeigte. Als Lilly von den Gerüchten erfahren habe, habe sie ihren Sohn direkt darauf angesprochen. Der 14-Jährige sei demnach "aus allen Wolken gefallen". "Natürlich fragte er sich, warum er nicht eingeladen ist, oder sein Vater ihm nichts davon erzählt hat. Er ist ja kein kleines Kind mehr, er ist 14!", so Lilly Becker. Eigentlich müsse man so etwas "im engen Familienkreis besprechen, aber anscheinend gehört sein Sohn Amadeus nicht dazu", so Lilly.

Sie wünsche ihrem Ex-Ehemann zwar alles Gute, "aber sich so unserem Sohn gegenüber zu verhalten ist das Allerletzte". Sie stelle sich die Frage: "Wer will nun nicht, dass er kommt?" Auch einen weiteren Seitenhieb kann sich Lilly Becker nicht verkneifen: "Sobald er ihn mal sieht, was ohnehin selten vorkommt, macht er sofort Fotos von ihm und stellt sie auf Instagram, um der Welt zu zeigen, wie gut alles läuft und wie eng alle sind." Es sei für sie "enttäuschend, dass Amadeus' Vater nicht offen und ehrlich zu ihm ist".

Boris und Lilly Becker gaben sich 2009 das Jawort. 2018 folgte die Trennung und im September 2023 die offizielle Scheidung.

Auch Anna Ermakova soll nicht dabei sein

Laut Gerüchten ist Amadeus aber nicht das einzige von Beckers insgesamt vier Kindern, das nicht zur Hochzeitsfeier in Italien eingeladen wurde. Wie die "Bild"-Zeitung schreibt, ist auch seine Tochter Anna Ermakova (24) aus Beckers Affäre mit Angela Ermakova (56) nicht mit dabei. Demnach habe die "Let's Dance"-Gewinnerin von 2023 auch erst aus den Medien von der Hochzeit erfahren. Zu ihrem Vater soll sie schon länger keinen Kontakt haben.

Nur eine Becker-Ex ist eingeladen

Die 24-Jährige fehlte auch bei Boris' Familienurlaub in Portugal. Neben seinen Söhnen war dort auch seine Partnerin Lilian dabei, die sich sowohl mit Noah und Elias als auch mit deren Mutter, Barbara Becker (57), bestens zu verstehen scheint. Die beiden Frauen besuchten im Juli gemeinsam eine Vernissage von Noah. Die 57-Jährige soll auch die einzige von Beckers Ex-Partnerinnen sein, die eine Einladung zur Hochzeitsfeier erhalten habe, wie die "Bild" schreibt. Die beiden waren von 1993 bis 2001 verheiratet.