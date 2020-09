21.09.2020 08:26 Uhr

Lilo Wanders wird 65: „Corona belastet mich“

Die Coronakrise setzt Lilo Wanders ziemlich zu. Das sei auch äußerlich sichtbar, meint die Travestiekünstlerin, die mit der Zeit der Entschleunigung nicht so viel anfangen kann.

Die Corona-Pandemie und die damit verbundene Zwangspause hat Travestiekünstlerin und Schauspielerin Lilo Wanders durchaus zugesetzt.

„Ich bin sehr gealtert“

„Corona belastet mich. Ich bin äußerlich sehr gealtert in diesem halben Jahr“, sagte Lilo Wanders der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Vor allem die Unwägbarkeit mache sie „kirre“. Wanders hatte seit Mitte März coronabedingt keine größeren Auftritte mehr. Auch eine mehrwöchige Theaterspielzeit in Braunschweig sowie eine Tour wurden deshalb abgesagt. „Damit sind rund zwei Drittel meines Jahreseinkommens weggefallen. Es ist zwar alles auf 2021 geschoben. Aber das ist schon bitter.“

„Corona macht träge“

Für lange aufgeschobene Projekte hat Wanders, alias Ernie Reinhardt, die Zeit indes kaum genutzt. „Corona macht träge. Es ist alles so anstrengend. Eine Sache am Tag und ich bin fertig.“ Dafür kann Wanders nun im eigenen Garten im Alten Land mehr mitmischen. „Ich habe in Corona-Zeiten gelernt, selbst den Trecker zu fahren und den Rasen zu mähen.“ Das Rumrattern mache dabei durchaus Spaß. „Das ist kontemplativ. Da kannst du ja viel denken.“

Am 22. September wird Lilo Wanders 65

Reinhardt, der als Lilo Wanders durch die „Mitternachtsshow“ des Schmidt Theaters auf der Reeperbahn und durch die Vox-Sendung „Wa(h)re Liebe“ bekannt wurde, feiert am 22. September seinen 65. Geburtstag.

