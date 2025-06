Musik Lily Allen: Ihre Musik erlebt online ein ‚Comeback‘

Lily Allen - Stranger Things: The First Shadow world premiere 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin hat Grund zur Freude: Ihre Musik wird wieder von der jungen Generation gehört.

Lily Allens Songs feiern online gerade „ein echtes Comeback“ – vor allem bei jungen Fans.

Die britische Popsängerin, die zwischen 2006 und 2018 vier Alben veröffentlicht hat und mit Hits wie ‚Smile‘, ‚The Fear‘ und ‚Not Fair‘ große Erfolge feierte, erzählte in ihrem Podcast ‚Miss Me?‘: „Ich finde es schwer, meine alte Musik zu hören. Ich schäme mich nicht dafür – sie war gut für ihre Zeit. Und eigentlich ist sie heute noch relevant.“

Die 40-Jährige fügte über ihre Musik hinzu: „Sie erlebt gerade ein echtes Comeback im Internet. Ich merke das, weil meine Tantiemen steigen. Es gibt inzwischen junge Kids, die meine Musik hören.“

Lily verriet außerdem, dass sie wieder im Studio ist und neue Musik schreibt – vor allem, um ein schwieriges Jahr emotional zu verarbeiten, in dem sie sich von ihrem Ehemann, Schauspieler David Harbour, getrennt hat.

„Musik ist für mich der Ort, an dem ich alles rauslassen kann. Es ist fast wie Therapie. Ich schreibe und nehme am liebsten gleichzeitig mit jemand anderem im Raum auf – das hat etwas sehr Therapeutisches“, erklärte sie.

Ihre Produzenten und Co-Songwriter würden auf diese Weise „fast zu Therapeuten“ werden, „weil ich in Echtzeit verarbeite, was ich gerade durchmache“, berichtete Lily. Die Künstlerin gestand: „In der Musik kann ich das. Wenn ich mit Freunden oder meinen Eltern rede, klappt das nicht so. Das heißt nicht, dass ich unehrlich bin – ich finde nur oft nicht die richtigen Worte.“ In einem dreieinhalbminütigen Popsong könne sie sich dagegen viel besser ausdrücken.