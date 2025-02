Stars Lily Allen kritisiert US-Ärzte wegen Medikamenten

Lily Allen - Stranger Things: The First Shadow world premiere 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2025, 09:00 Uhr

Die britische Sängerin kann nicht fassen, dass ihr amerikanische Ärzte zweifelhafte Medikamente verschrieben haben.

Lily Allen kritisiert US-amerikanische Ärzte, die ihr fragwürdige Medikamente verschrieben haben.

Die 39-jährige Sängerin verbrachte vor kurzem einige Wochen in einer Klinik, um sich zum Wohle ihrer Kinder behandeln zu lassen. Zuvor hätten ihre Töchter Ethel (13) und Marnie (11) darunter leiden müssen, dass Lily Antidepressiva verschrieben worden waren, die ihrer Psyche mehr zusetzten als sie ihr halfen. Im Podcast ‚Miss Me?‘, den sie gemeinsam mit ihrer Co-Moderatorin und Freundin Miquita Oliver aufnimmt, erklärte die Britin über ihren aktuellen Gesundheitszustand: „Die Medikamente, die ich letztes Jahr einnahm, machten mich verdammt nochmal verrückt. Deshalb musste ich mich ändern. Ich musste diese Medikamente absetzen und neue anfangen. Und das war ein großer Moment, in dem ich mich nicht mehr managen konnte.“

Lily, die sich vor kurzem von ihrem Ehemann David Harbour getrennt haben soll, gibt zu, dass ihre Freundin sie vor Ärzten in den USA gewarnt hatte, bevor sie sich in Übersee das erste Mal behandeln ließ. Die ‚Smile‘-Interpretin erzählt weiter: „Bevor ich nach Amerika kam sagte meine Freundin Olivia zu mir: ‚Sei wirklich vorsichtig mit den Ärzten dort und den Rezepten, die sie dir ausstellen.'“ Aktuell versucht Lily ihre psychischen Probleme mit anderen Medikamenten in den Griff zu bekommen.