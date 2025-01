Nach Berichten über Trennung Lily Allen legt Pause ein: David Harbour beim Basketball gesichtet

Lily Allen und David Harbour sollen getrennt sein. (jom/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 17:26 Uhr

Nach Berichten über eine angebliche Trennung von ihrem Ehemann David Harbour hat Lily Allen eine Podcast-Pause eingelegt, um sich ihrer Gesundheit zu widmen. Harbour wurde derweil bei einem Basketballspiel gesichtet.

Die britische Popsängerin Lily Allen (39) hat kürzlich eine Pause ihres Podcasts "Miss Me?" (BBC Sounds) angekündigt. Im Gespräch mit ihrer Podcast-Partnerin Miquita Oliver (40) erklärte sie, dass sie zuletzt eine "harte Zeit" durchgemacht habe. Die offenen Worte der Musikerin folgten auf Berichte aus dem Dezember über eine angebliche Trennung von ihrem Ehemann, US-Schauspieler David Harbour (49).

Video News

"Es fällt mir schwer, mich für irgendetwas zu interessieren. Mir geht es wirklich nicht gut", gab Allen laut BBC in ihrem Podcast am vergangenen Donnerstag preis. "Ich weiß, dass ich seit Monaten darüber spreche, aber ich bin in einer Spirale und es ist außer Kontrolle geraten." Sie könne sich derzeit auf nichts anderes konzentrieren als "auf die Schmerzen, die ich durchmache. Und es ist wirklich schwer." Bei einem Weihnachtsessen habe sie eine Panikattacke erlitten und sei nach Hause gegangen. Auch einen Theaterbesuch mit Freunden habe sie kürzlich frühzeitig abbrechen müssen.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111

Pause ohne Handy

Sie werde nun wegfahren und die Zuhörerschaft werde sie "ein paar Wochen lang nicht hören", während der Podcast ohne sie und mit anderen Co-Hosts erst einmal weitergeht. Die 39-Jährige betonte jedoch, dass es sich dabei um keinen Drogenentzug handle und sie nicht rückfällig geworden sei. Wo sich Allen hinbegeben hat, sagte sie nicht. Dort dürfe sie allerdings kein Handy benutzen. "Sie sind nicht gut für uns. Für mich sind sie im Moment ganz sicher nicht gut. Ich mag mein Telefon wirklich nicht." Wie die "Mail on Sunday" berichtete, soll sich die Musikerin und Schauspielerin, die mit Harbour und ihren beiden Töchtern nach New York gezogen war, in einer US-Traumaklinik befinden.

"Stranger Things"-Star David Harbour hat sich derweil am vergangenen Sonntag bei einem Basketballspiel blicken lassen. Er verfolgte als Promigast das Spiel der Milwaukee Bucks gegen die New York Knicks im New Yorker Madison Square Garden, wie ein Bild auf dem Instagram-Account der Knicks zeigt. Auf dem Foto lächelt der Schauspieler in die Kamera und hält seinen rechten Daumen nach oben.