Stars Lily Allen liebt die Gefahr und Angst von neuen Projekten

Lily Allen - June 2024 - Avalon - Tribeca Artists Dinner BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2025, 09:00 Uhr

Die 40-jährige Sängerin trat vor kurzem in einem Theaterstück am Londoner West End auf.

Lily Allen liebt es, sich den Gefahren und der Angst eines neuen Projektes auszusetzen.

Die 40-jährige Sängerin gab 2021 im Thriller ‚2.22 – A Ghost Story‘ am Londoner West End ihr Theaterdebüt. In der Produktion spielte Lily den Charakter Jenny, eine Frau, die davon überzeugt ist, dass ein Geist ihre Wohnung in London heimsucht und sich jede Nacht um 2:22 in der Früh mit ihrem Kind trifft. Dass Lily die Inszenierung zusagte, lag vor allem daran, dass sie nicht genau wusste, was auf sie zukommt. Im Podcast ‚Miss Me?‘ erklärt sie: „Ich muss sagen, als ich mich für ‚2.22‘ entschied, das erste Stück, das ich machte, keine Ahnung… Ich sagte zu, weil es mir so viel Angst machte und ich mich einfach zu Gefahr und Angst auf diese Weise hingezogen fühle.“

Letzten Endes hatte Lily jedoch riesigen Spaß an der Produktion und blieb auch lange nach dem letzten Auftritt mit ihren Kollegen in Kontakt. Sie erzählt: „Ich hatte nicht erwartet, dass ich so viel Spaß haben würde und so enge Verbindungen zu den Menschen aufbauen würde, die auch mitspielten. Es wirklich toll.“