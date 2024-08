"Es hat mich so viel Geld gekostet" Lily Allen: Sie gibt Hund weg, weil er ihren Pass gefressen hat

Ist Lily Allen herzlos? Diese Frage stellt sich, nach ihrem jüngsten Podcast. (rho/spot)

SpotOn News | 23.08.2024, 21:47 Uhr

Weil ihre Hündin "schlecht erzogen" war, bringt Lily Allen die adoptierte Fellnase wieder zurück ins Tierheim. Damit bringt sie Fans gegen sich auf.

"Schreckliche Person": Derartige Beschimpfungen muss sich Sängerin und Schauspielerin Lily Allen (39) derzeit anhören, weil sie ihren Hund zurück ins Tierheim verfrachtete, nachdem der Vierbeiner die Pässe der Familie gefressen hat.

"Wir haben schon mal einen Hund adoptiert, aber dann hat er meinen Pass gegessen und den der Kinder. Also habe ich sie zurück nach Hause gebracht", motzte sie in ihrem Podcast "Miss Me?". "Sie aß alle unsere drei Pässe und unsere Visa. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel Geld es mich gekostet hat, alles ersetzen zu lassen, weil es während Covid war. Es war ein logistischer Albtraum." Die gebürtige Londonerin lebt mit ihrem Partner David Harbour (49) und ihren zwei Töchtern Ethel (13) und Marnie (11) in New York.

"Du hast mein Leben ruiniert"

Die Adoption des Hündchens im Jahr 2021 habe "ihr Leben ruiniert". Der Verlust der Reisedokumente habe ihre Töchter "vier, fünf Monate lang" daran gehindert, deren Vater Sam Cooper (46) zu sehen, der in England lebt.

Allen sah keine andere Möglichkeit, als die Hündin wieder abzugeben: "Pässe waren nicht das Einzige, was sie fraß, sie war ein sehr schlecht erzogener Hund. Ich habe mich wirklich sehr bemüht, aber es hat einfach nicht geklappt und die Pässe waren die Spitze des Eisbergs." Mitleid erfährt die Britin dafür nicht.

Tierschützer sind wütend

Im Zuge von Lily Allens Beschwerde teilten laut "Daily Mail" viele Fans via X (ehemals Twitter) gegen die Prominente aus:

"Hat sie die Verantwortung dafür übernommen, die Pässe an einem Ort zu lassen, an dem ein Welpe sie nicht erreichen kann? Nein. Was für eine schreckliche Person", wettert ein User. "Das ist ihre Schuld, nicht die des armen Hundes. Sie ist eindeutig eine Idiotin der höchsten Ordnung, weil sie wichtige Dokumente nicht von Tieren fernhält", kritisiert ein anderer. "Es gibt keine schlecht erzogenen Hunde, nur schlecht erzogene Besitzer. Ein Hund hat dein Leben nicht ruiniert, du hast dein eigenes Leben ruiniert, indem du nicht für deine Sachen Verantwortung übernimmst."

Trotz der schlechten Erfahrung mit ihrem vorherigen Hund, plane Allen, einen weiteren Fellfreund in ihre Familie aufzunehmen. Sie und ihre Töchter hätten sich für einen Chihuahua-Mischling entschieden und werden ihn Jude Bellingham (ein englischer Nationalfußballspieler) nennen.