Gruppen- und Einzeltherapien Lily Allen spricht über Behandlung nach angeblichem Ehe-Aus

Nachdem sie sich auf einer Dating-App kennengelernt hatten, heiratete Lily Allen 2020 Serien-Star David Harbour. (rho/spot)

SpotOn News | 13.02.2025, 21:30 Uhr

Für ihre Töchter: Lily Allen spricht über die Vorteile eines mehrwöchigen Aufenthalts in einem Behandlungszentrum Anfang des Jahres.

Lily Allen (39) hat sich nach der angeblichen Trennung von "Stranger Things"-Star David Harbour (49) in ein Behandlungszentrum begeben, um eine "emotionale Aufruhr" zu bekämpfen. In ihrem Podcast "Miss Me?" spricht sie über ihre Therapie und dass sie "definitiv in einer stärkeren Position" sei, nachdem sie sich Hilfe gesucht habe.

Nach rund vier Jahren Ehe sollen sich die Sängerin und der Schauspieler getrennt haben, offiziell bestätigt wurde das bislang nicht. In der aktuellen Episode ihres BBC-Podcasts "Miss Me?" vom 13. Februar redet Lily Allen allerdings offen über emotionale Schwierigkeiten. "Ich bin sehr dankbar, dass man mir die Zeit und den Raum gegeben hat, den ich brauchte. Ich habe mich für ein paar Wochen in eine Art Behandlungszentrum begeben, was großartig war", offenbart die Britin, die im Januar eine Podcast-Pause angekündigt hatte, weil sie zuletzt eine "harte Zeit" durchgemacht habe.

"Ich habe viele Gruppentherapien und einige Einzeltherapien absolviert und ich brauchte einfach etwas Zeit und Abstand von allem", gibt die Sängerin zu. Sie habe während der Behandlung viel über ihr "inneres Kind" gelernt und obwohl es "keineswegs einfach war", weiß sie, dass Heilung ein "lebenslanger Weg" ist.

Ihre Kinder für die Therapie zu verlassen, war eine "schwere Entscheidung"

Die letzten Wochen waren demnach nicht leicht für sie und ihre Mädchen. Die Sängerin ist Mutter der Töchter Marnie Rose (12) und Ethel Mary (13) von Ex-Ehemann Sam Cooper (47). "Ich liebe meine Kinder über alles […]. Und ich hatte das Gefühl, dass es mir immer schwerer fällt, so für sie da zu sein, wie sie es brauchen", rechtfertigt sie ihren Schritt. Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, sie für ein paar Wochen zu verlassen, um sich auf sich zu konzentrieren, aber letztendlich habe Allen es für sie getan. "Damit ich uns durch diese Zeit bringen kann. Ich brauchte etwas Hilfe, um das tun zu können."

Als Mutter müsse sie ihren Kindern "Sicherheit und Geborgenheit" geben. "Ich glaube nicht, dass ich dazu in der Lage war, weil ich zu der Zeit in emotionaler Aufruhr war", betont die Popsängerin. "Aber ich habe das Gefühl, dass ich es jetzt kann. Ich behaupte nicht, dass ich zu 100 Prozent am Ziel bin, und ich behaupte auch nicht, dass ich es zu 100 Prozent hinbekomme oder jemals hinbekommen werde, aber ich bin definitiv in einer stärkeren Position."

Video News

Unklar ist, welche Art von Behandlungszentrum Lily Allen Anfang des Jahres aufgesucht hat. Aber sie gab zu, dass sie im letzten Jahr Probleme mit Medikamenten hatte und fühlt, dass dies "ein großer Teil davon war, dass die Dinge für sie unkontrollierbar wurden". Jetzt sei sie auf dem richtigen Weg.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111