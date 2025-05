Musik Lily Allen: Von Social Media loszukommen ist wie ein Drogenentzug

Lily Allen - June 2024 - Avalon - Tribeca Artists Dinner BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.05.2025, 15:30 Uhr

Die 40-jährige Sängerin vergleicht den Effekt der sozialen Netzwerke mit einer Drogenabhängigkeit.

Lily Allen vergleicht die Abkehr von Social Media mit einem Drogenentzug.

Die 40-jährige Sängerin ist seit zwei Wochen nicht mehr in den sozialen Netzwerken unterwegs. Anfangs habe sich die ‚Smile‘-Interpretin das erste Mal seit Monaten „unglaublich schlecht“ gefühlt, dennoch wolle sie den Online-Plattformen auch zukünftig fernbleiben. Erschwert wird Lilys Social-Media-Detox von privaten Problemen, mit denen sie seit der Trennung von ihrem Ehemann David Harbour im vergangenen Jahr zu kämpfen hat. Im Podcast ‚Miss Me?‘ berichtet die zweifache Mutter, die mit ihrem Ex-Partner Sam Cooper die Töchter Ethel (13) und Marnie (12) großzieht, über ihren aktuellen Zustand: „Es war sehr schwer. Es war eine andere Art von Traurigkeit, Trägheit, Einsamkeit, was auch immer. Und dann wurde mir klar, dass es vielleicht daher kommt, dass ich die Lücken nicht mit Scrollen fülle. Ich habe plötzlich Zeit zum reflektieren.“

Da sie seit längerem nur noch selten arbeite, habe sich Lily ihre freie Zeit in der Vergangenheit zumeist mit Instagram gefüllt. Seit ihrem Social-Media-Abgang fehle der Musikerin jetzt der regelmäßige „Dopaminrausch“ durch Posts, Likes und neue Follower. „Ich glaube ich hatte eine Art Entzugserscheinungen“, erzählt sie weiter. „Es war schrecklich. Also, ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich einen Drogenentzug mache oder so. Es war verrückt. Aber ich brauchte eine Minute, um zu verstehen, dass es wahrscheinlich das ist.“